PSUV y Gran Polo Patriótico postularon candidatos para elecciones del 25 de mayo

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) realizó hoy con éxito las asambleas de las bases para la postulación de sus candidaturas de cara a las elecciones de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional, Gobernadores o Gobernadoras y Consejos Legislativos a efectuarse el próximo 25 de mayo.

Foto: Javier Sánchez

La jornada se llevó a cabo de forma conjunta con todos los partidos que forman parte del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, mediante asamblea de base en cada base de comunidad.

Foto: Javier Sánchez

Se realizó en un ambiente de participación activa en donde lse sintió un compromiso de parte de la militancia, tal como lo comprobamos en una de las zonas más apartadas que visitó Noticia al Día.

Foto: Javier Sánchez

En la zona sur de la ciudad, en Pradera Alta, sector II de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, recorrimos tres sectores de los siete que conforman las comunidades de Las Trinitarias y se comprobó que el proceso se cumplió con toda normalidad a partir de las 2 pm de este sábado 15 de marzo.

La líder comunal de las Trinitarias, Desiree Ortega, informó que en el sector a su cargo fueron postulados a la gobernación del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, Néstor Reverol, Jacqueline Faría y Luis Caldera, para la Asamblea Nacional, se mencionaron entre otros a Nordi Nardi, Jenny Cedeño, Bety Zuleta, Yeritzo Ríos, Willy Casanova y Héctor Bracho y al Consejo Legislativo, aparecieron nombres como Rafael Colmenares, Karina Guerra, Leonardo Chávez, Jose Díaz, Héber Chávez, Enrique Parra y Maibelín Fernández.

La dirigente Ilsis Polanco del sector Trinitaria III, informó que a la gobernación del estado la mayoría postuló a los tres candidatos con mayor fuerza, como lo son Arias Cárdenas, Jacqueline Faría y Néstor Reverol, faltando que la asamblea escogiera el resto de los cargos a disputar.

Desde otros sectores de la ciudad capital se informó que líderes de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que participaron activamente en el proceso de postulación de candidatas y candidatos para el proceso electoral del 25 de mayo, lo hicieron tal cual estaba previsto sin inconvenientes hasta las 4,30 de la tarde.

La organización política informó que, un total de 47 mil 553 comunidades realizaron hoy las asambleas de postulaciones a los cargos de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, legisladores regionales y gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico a nivel nacional.

Fueron invitados a participar los movimientos sociales, trabajadores, mujeres, campesinos, comuneros y todos los habitantes de la comunidad.

Fotos: Javier Sánchez