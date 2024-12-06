Putin firma garantías de seguridad y adelanta el despliegue de misiles Oréshnik en Bielorrusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó hoy un acuerdo de garantías de seguridad con Bielorrusia, tras lo que adelantó la posibilidad de desplegar misiles balísticos hipersónicos Oréshnik en territorio del país vecino.

En respuesta a la petición pública del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, Putin consideró “posible” el emplazamiento de dicho armamento, empleado por primera vez el pasado 21 de noviembre contra una fábrica de armamento en Ucrania.

Seguidamente, precisó que, a medida que avance la producción en serie de los Oréshnik, el despliegue en Bielorrusia será posible en la segunda mitad de 2025.

"Estos sistemas entrarán en servicio con las Fuerzas de Misiles Estratégicas y paralelamente comenzaremos su despliegue en territorio de Bielorrusia”, dijo.

Además de volver a destacar las cualidades “sin parangón en el mundo” de esos misiles -indetectables para los actuales escudos antimisiles occidentales y que pueden alcanzar todas las capitales europeas-, subrayó que la clave no es su potencial, sino su precisión.

En el marco de la reunión del Sóviet Supremo de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia, Putin y Lukashenko firmaron un acuerdo sobre garantías de seguridad, que contempla el empleo de armas nucleares ante una amenaza exterior, en clara alusión a la OTAN.

El documento contempla las obligaciones de ambos países en materia de defensa de la soberanía, independencia, integridad territorial y orden constitucional, además de garantizar la inviolabilidad del territorio y de las fronteras de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia.

Putin aseguró que la Unión Estatal, que fue creada hace 25 años por Lukashenko y su antecesor en el Kremlin, Boris Yeltsin, ha aprobado una nueva doctrina militar que tiene en cuenta la “difícil situación internacional” y desglosa las medidas conjuntas para afrontar los principales desafíos y amenazas.

A su vez, destacó que en el espacio común ya opera un sistema conjunto de defensa antiaérea y una agrupación militar regional.

Por otra parte, aseguró que su país está dispuesto a defender Bielorrusia “con todas las fuerzas a su disposición”, incluido las armas nucleares tácticas que Moscú desplegó en territorio el país vecino tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

"Con el empleo de todas las fuerzas y medios a su disposición. Estamos también hablando sobre las armas nucleares tácticas rusas desplegadas en territorio de la república a petición del presidente de Bielorrusia”, dijo.

Noticia al Dia / EFE