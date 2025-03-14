Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Putin invita a Maduro a Moscú para firmar el tratado de asociación

Rusia y Venezuela celebran su aniversario 80 de relaciones diplomáticas

Por María Briceño

Putin invita a Maduro a Moscú para firmar el tratado de asociación
Foto: agencia
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo Nicolás Maduro, sostuvieron una videoconferencia este viernes 14 de marzo, por motivo del aniversario 80 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante la videoconferencia, el mandatario europeo recordó que Maduro, está invitando a visitar Rusia este año, ocasión en la que se prevé la firma de un tratado de “asociación estratégica entre Moscú y Caracas”.

“Podría ser firmado durante su visita a Rusia en un momento conveniente para usted”, le manifestó Putin a Maduro.

“Es de carácter relevante un mayor fortalecimiento de la asociación estratégica ruso-venezolana en todas las esferas, porque responde en interés del desarrollo armonioso de ambos países”, acotó el jefe de Estado ruso.

