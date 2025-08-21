Jueves 21 de agosto de 2025
Internacionales

Putin visitará la India

El anuncio lo hizo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras reunirse este jueves en Moscú con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.

Por Ernestina García

Putin visitará la India
El presidente Vladímir Putin tiene previsto visitar la India antes de que finalice el año, anunció el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras reunirse este jueves en Moscú con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.

"Hoy hemos debatido los próximos eventos en el marco del diálogo, incluida la preparación de una visita del presidente de la Federación de Rusia a la India antes de que finalice el presente año. Hay planes para preparar un sólido paquete de documentos para esta cumbre", declaró en rueda de prensa.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió este jueves con el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar.

Jaishankar, quien se encuentra de visita en Moscú, ya mantuvo una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Jaishankar y Lavrov abordaron las relaciones bilaterales entre Rusia y la India, la necesidad de ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU ante las realidades actuales, la cooperación en el G20, el BRICS y la OCS, y los acontecimientos en Ucrania, Oriente Medio y Afganistán.

Se trata del segundo funcionario indio que en las últimas semanas vuela a Moscú para hablar con el presidente ruso. El 7 de agosto, Putin se reunió con el asesor de Seguridad Nacional del primer ministro de la India, Ajit Doval.

Esta semana, Putin y el primer ministro indio mantuvieron una conversación telefónica, durante la cual el mandatario ruso informó a Narendra Modi sobre los principales resultados de la cumbre ruso-estadounidense en Alaska.

Noticia al Día/RT

