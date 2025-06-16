República Dominicana informó que aún evalúa la eventual reanudación de vuelos con Venezuela

República Dominicana dijo este domingo que aún se encuentra analizando la eventual reanudación de los vuelos comerciales hacia Venezuela, después de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) del país sudamericano informara sobre el restablecimiento de dichas operaciones, suspendidas desde julio de 2024.

El Gobierno dominicano, a través de la Junta de Aviación Civil (JAC), "evaluará con responsabilidad y en estricto apego al interés nacional cualquier solicitud de restablecimiento de rutas aéreas, como es el caso de Venezuela", dijo en un comunicado el presidente de este organismo, Héctor Porcella.

"Hasta tanto se emita una decisión oficial, se mantienen suspendidas las operaciones aéreas entre ambos países", precisó Porcella, quien señaló que "cualquier decisión en este ámbito será informada oportunamente por las vías institucionales correspondientes y a través de los canales oficiales del Estado dominicano".

Este mismo domingo, el INAC informó en su cuenta de Instagram sobre la reanudación de las operaciones aerocomerciales de pasajeros, carga y correo hacia y desde República Dominicana, aunque no confirmó si la medida entraba en vigor de forma inmediata ni dio más información.

Estas operaciones estuvieron suspendidas por orden del Ejecutivo de Maduro desde el 31 de julio del año pasado, cuando también cerró la conexión aérea con Panamá.

La medida también respondía a "la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con los principios de seguridad", según el Gobierno venezolano.

Posteriormente, Caracas exigió a Panamá y República Dominicana, entre otros países latinoamericanos, "el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano", en rechazo a sus "injerencistas acciones y declaraciones".

Venezuela también decidió "retirar todo el personal diplomático de las misiones" en esas naciones.

El pasado 22 de mayo, se reanudaron los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela, aunque las relaciones diplomáticas entre ambos países siguen en pausa, al igual que con República Dominicana.

Noticia al Día/Con información de EFE