Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

República Dominicana informó que aún evalúa la eventual reanudación de vuelos con Venezuela

El INAC anunció la reanudación de las operaciones aerocomeciales, aunque no especificó si la medida entraba en vigor de manera inmediata

Por Candy Valbuena

República Dominicana informó que aún evalúa la eventual reanudación de vuelos con Venezuela
Héctor Porcella, presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) de Panamá. Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

República Dominicana dijo este domingo que aún se encuentra analizando la eventual reanudación de los vuelos comerciales hacia Venezuela, después de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) del país sudamericano informara sobre el restablecimiento de dichas operaciones, suspendidas desde julio de 2024.

El Gobierno dominicano, a través de la Junta de Aviación Civil (JAC), "evaluará con responsabilidad y en estricto apego al interés nacional cualquier solicitud de restablecimiento de rutas aéreas, como es el caso de Venezuela", dijo en un comunicado el presidente de este organismo, Héctor Porcella.

"Hasta tanto se emita una decisión oficial, se mantienen suspendidas las operaciones aéreas entre ambos países", precisó Porcella, quien señaló que "cualquier decisión en este ámbito será informada oportunamente por las vías institucionales correspondientes y a través de los canales oficiales del Estado dominicano".

Este mismo domingo, el INAC informó en su cuenta de Instagram sobre la reanudación de las operaciones aerocomerciales de pasajeros, carga y correo hacia y desde República Dominicana, aunque no confirmó si la medida entraba en vigor de forma inmediata ni dio más información.

Estas operaciones estuvieron suspendidas por orden del Ejecutivo de Maduro desde el 31 de julio del año pasado, cuando también cerró la conexión aérea con Panamá.

La medida también respondía a "la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con los principios de seguridad", según el Gobierno venezolano.

Posteriormente, Caracas exigió a Panamá y República Dominicana, entre otros países latinoamericanos, "el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano", en rechazo a sus "injerencistas acciones y declaraciones".

Venezuela también decidió "retirar todo el personal diplomático de las misiones" en esas naciones.

El pasado 22 de mayo, se reanudaron los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela, aunque las relaciones diplomáticas entre ambos países siguen en pausa, al igual que con República Dominicana.

Lee también: INAC anunció reanudación de operaciones aéreas con República Dominicana

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Encendido de Bella Vista será el próximo 7 de noviembre

Encendido de Bella Vista será el próximo 7 de noviembre

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Gustavo Dudamel se despedirá de la Filarmónica de Los Ángeles tras 17 años de trabajo

El criollo anunció, en febrero de 2023, que dejaría de ser el director de la Filarmónica de Los Ángeles para incorporarse como director a la de Nueva York de forma permanente
Zulia

Alcaldía de Maracaibo lleva mercados populares a Idelfonso Vásquez

La Alcaldía de Maracaibo lleva jornadas populares a la parroquia Idelfonso Vásquez. La iniciativa, esta diseñada para que las comunidades tengan acceso a productos esenciales con precios solidarios.
Zulia

Estos serán los puntos de encuentro del Potazo Chiquinquireño el 26 y 27-Sep

El potazo iniciará a partir de las 8:00 de la mañana y finaliza a las 6:00 de la tarde
Deportes

Cpbez inaugura con nocaut torneo de softbol homenaje a las Glorias Deportivas

Varias leyendas vivientes del deporte zuliano, como Betulio González, Yojer Medina y Johanna Fuenmayor, entre otros, recibieron reconocimientos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025