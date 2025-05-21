Richard Grenell confirmó extensión de la licencia a Chevron para seguir operando en el país

Este martes 20 de mayo, Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la extensión de la licencia a Chevron para seguir operando en el país.

"Se concederá la prórroga", fueron las palabras exactas del alto funcionario del gobierno de Trump, cuando se le consultó sobre la extensión de la licencia a Chevron en Venezuela.

La información la dio a conocer el funcionario durante el pódcast de Steven Bannon, “Bannon’s War Room”, donde aseguró que Trump prioriza los intereses de Estados Unidos, lo que implica evitar que China tome el control de los recursos naturales del país.

El funcionario resaltó que el presidente republicano no está interesado en un cambio de gobierno en Venezuela.

“Trump ha sido muy claro en que no quiere hacer un cambio en Venezuela, sino en cumplir lo mejor para Estados Unidos y aquello que es mejor para los estadounidenses”, mencionó.

Cabe destacar que este martes Venezuela entregó a Estados Unidos al militar estadounidense Joseph St Clair, como parte de la negociación entre ambos países que se lleva a cabo en Antigua y Barbuda.

Lee también: Venezuela libera a estadounidenses tras extensión de la licencia de Chevron

Noticia al Día