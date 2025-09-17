Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes la diplomacia y la búsqueda de un acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, en medio de la tensión entre ambos países a raíz del despliegue militar ordenado por EEUU en el Caribe y el cual es rechazado por Caracas.

"Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de ‘América Primero’. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra", afirmó Grenell durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Paraguay.

Grenell, quien se reunió a finales de enero en Caracas con el mandatario venezolano en busca de un acuerdo con ese país para la repatriación de migrantes venezolanos deportados de EEUU, señaló que, “como diplomático”, siempre quiere “hablar”.

“Hay un montón de herramientas que el Gobierno estadounidense puede usar desde el lado pacífico antes de que tengamos que transferir el expediente a quienes están listos y equipados para ir a la guerra”, detalló Grenell, al ilustrar que todo presidente tiene frente a sí “dos voces”, en alusión a la del Pentágono, que describió como “listo para la guerra”, y la del Departamento de Estado, que, dijo, aboga por “maniobras gubernamentales”, como las sanciones, el aislamiento o aranceles.

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear que, según el país norteamericano, hacen parte de una operación para combatir el narcotráfico.

Lee también: Trump pausó su programa de redadas indiscriminadas

Noticia al Día/Información de El Nuevo Herald