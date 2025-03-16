Roberto Enríquez asumirá como nuevo secretario de la Plataforma Unitaria Democrática

A través de su cuenta en X, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), anunció que el nuevo secretario ejecutivo es Roberto Enríquez, presidente del partido socialcristiano Copei ODCA, el ente destacó que el político asumirá el cargo "durante esta primera etapa".

"Desde la Plataforma Unitaria, en atención a la decisión adoptada el pasado jueves 13 de marzo, queremos informar a todos los venezolanos y a la comunidad internacional, que al compañero Roberto Enríquez en representación de Copei ODCA le corresponderá la responsabilidad de asumir la dirección del debate con las funciones del Secretario Ejecutivo de esta instancia, durante esta primera etapa.

Enríquez pasará a sustituir a Omar Barboza, quien este 13 de marzo presentó su renuncia como secretario ejecutivo de la PUD luego de casi tres años de ocupar el cargo.

En una carta dirigida a los miembros de la coalición, explicó que su decisión responde a la imposibilidad de lograr un acuerdo unitario en el contexto político actual.

¿Quién es Roberto Enríquez?

Roberto Enríquez fue un diputado entre 2011-2016 y participó activamente en el comando de campaña de Oswaldo Álvarez Paz para la gobernación de Zulia en 1989. Ocupó varios cargos en Copei antes de llegar a ser presidente nacional y también vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América ODCA.

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) March 16, 2025

Noticia al Día