Miércoles 24 de septiembre de 2025
Internacionales

Rusia afirma que Bashar Al-Ásad abandonó Siria

Rusia afirma que Bashar Al-Asad abandonó Siria. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Rusia afirma que Bashar Al-Ásad abandonó Siria
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó este domingo 8 de diciembre que el presidente sirio, Bashar Al-Asad, dejó su país tras dar órdenes de que se produzca un traspaso de poder pacífico. El ahora expresidente sirio habría sostenido negociaciones con los grupos rebeldes que tomaron Damasco antes de dejar Siria.

Mediante un comunicado, el ministerio ruso señaló que Rusia no ha participado en las conversaciones en torno a la salida de Al-Asad de Siria, tampoco precisó dónde se encontraría el ahora exmandatario sirio.

Las bases militares rusas en Siria han sido puestas en estado de máxima alerta, pero no se han registrado incidentes ni amenazas graves. Además las autoridades rusas indicaron que Moscú está en contacto con todos los grupos de la oposición siria e instó a todas las partes a abstenerse de la violencia.

El futuro de las bases militares rusas en Siria -la base aérea de Hmeimim y la base naval de Tartus- podría verse en entredicho tras el derrocamiento del presidente sirio Bashar al Asad y la toma de Damasco por parte de las fuerzas rebeldes, alertaron fuentes parlamentarias rusas.

"La situación en Siria es compleja, pero Rusia defiende sus intereses consecuentemente, y en particular, respecto a sus bases militares", afirmó a la agencia rusa Interfax el presidente del comité de Defensa de la Duma (Cámara de diputados), Andréi Kartapólov.

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, aseguró que Rusia continuaría apoyando militarmente a Siria y negó una presunta evacuación de la base naval rusa de Tartus al señalar que en estos momentos las fuerzas emplazadas en ella llevan a cabo maniobras en la región oriental del mar Meditarráneo.

Noticia al Dia / Agencias

