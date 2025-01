Si EGU pone un pie en Venezuela será detenido y juzgado por la justicia: Diosdado Cabello

La mañana de este lunes, 6 de enero el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello ofreció declaraciones en rueda de prensa donde recordó que más de 500 armas de fuego han sido incautadas, así como explosivos de distinta naturaleza, logrando la detención de varias personas pertenecientes a la oposición venezolana que incurren en "terrorismo".

Más de 700 cargadores de fusil y municiones que serían utilizados, por grupos vinculados a la oposición venezolana, para perpetrar acciones de violencia en el país, fueron incautados recientemente por los organismos de seguridad del Estado, detalló Cabello.

Reiteró que han perpetrado un "duro golpe" contra la empresa eléctrica del país, afectando a varios estados, dejando a oscuras, recientemente, la isla de Margarita.

"Esta gente (la oposición) no tiene un plan electoral, tiene un plan de asalto al poder", recalcó Cabello, al tiempo que reiteró que este viernes, 10 de enero se llevará a cabo la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de la República.

"En resumen Venezuela está en paz y seguirá en paz, quien quiera perturbar la paz que asuma las consecuencias", dijo, destacado la fusión para el despliegue de seguridad, previo al 10 de enero.

Cuando se le consultó sobre Edmundo González Urruria (EGU) y la orden de captura en su contra y la recompensa ofrecida para quien ayude a dar con su paradero, Cabello manifestó: "Nadie lo estaba persiguiendo, él se metió en una embajada y después se metió en la de España, nunca ha mostrado interés por Venezuela… Eso es pura paja, se necesita valor para hacer eso, él no tiene valor ni disposición, mañana después del 10 revivirán la teoría del ajedrez que el Rey debe mantenerse de pie… los están engañando. Dónde fue? a Argentina, ese gobierno de fascismo, no nos sorprende", aseguró.

"Sabe el señor EGU que apenas ponga un pie en Venezuela será detenido y juzgado por la justicia venezolana y los que vengan con él lo acompañarán", refutó.

"Él dice que viene con unos expresidentes, que vengan, que aquí los estamos esperando… Por defender a la patria seremos capaces de lo que sea", puntualizó Cabello.

Fracaso de convocatorias de oposición

En cuanto a la convocatoria de María Corina Machado para el jueves 9 de enero en contra de la juramentación de Maduro: "El fracaso de cada convocatoria hecha por ella (MCM) después del 28 de julio no se puede ocultar… el fracaso de la supuesta gira de EGU por el mundo no se puede ocultar… el que va es Nicolás y se juramentará el 10 de enero", aseguró.

"Quieren que el venezolano viva en el miedo, que no tenga paz", dijo Cabello, a lo que añadió que este sector de la "derecha fascista" no quiere el bien para el país ni para los venezolanos. "Aquí hay un Gobierno responsable, que enfrenta los problemas, a ellos no les interesa la paz, quieren el terror para el país".

"Tenemos que estar alertas, hay que estar en guardia permanente por la paz y la tranquilidad del país", puntualizó, al tiempo que hizo énfasis en torno al despliegue de seguridad que se ejecuta a nivel nacional, "los venezolanos merecen vivir en paz".

"Hay 125 mercenarios detenidos, venezolanos y extranjeros, nosotros vamos a garantizar la paz, tengan la seguridad que sí será… se van a estrellar muy feo, seremos implacables y extremadamente severos, siempre ajustados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", finalizó.

🇻🇪 | #ÚLTIMAHORA Diosdado Cabello: “Edmundo González Urrutia si pone un pie en Venezuela, será detenido y juzgado por la justicia venezolana, y los que vengan con el lo acompañarán” pic.twitter.com/z1OnpsI3qj — Noticia058 (@Noticia058) January 6, 2025

Noticia al Día