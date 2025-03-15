Tensión en Serbia: Miles de personas se reunieron en masiva protesta

Decenas de miles de manifestantes se congregaron este sábado en Belgrado, la capital de Serbia, en la mayor protesta desde el inicio del movimiento contra la corrupción gubernamental.

La capital serbia se preparó para una gran concentración contra el presidente Aleksandar Vucic y su gobierno.

El centro de Belgrado está repleto de multitudes, listas para la concentración, considerada como la culminación de meses de protestas casi diarias contra la corrupción, que han supuesto el mayor desafío al firme control del poder que Vucic ejerce desde hace 13 años en Serbia.

Como reflejo de las crecientes tensiones, la policía dijo que había detenido a un hombre que embistió con su carro a los manifestantes en un suburbio de Belgrado, hiriendo a tres personas.

Por su parte, el ministro del Interior, Ivica Dacic, declaró a la emisora estatal RTS que 13 personas habían sido detenidas durante la noche, pero que no se habían registrado incidentes importantes el viernes.

Antes de la manifestación, Vucic advirtió en repetidas ocasiones sobre supuestos planes de disturbios y amenazó con detenciones y duras condenas en caso de incidentes. El sábado, la policía detuvo a seis activistas de la oposición por supuesta conspiración para lograr un golpe de Estado y provocar disturbios.

En un aparente esfuerzo por evitar que la gente acudiera a la manifestación, el transporte urbano de Belgrado fue cancelado el sábado, lo que produjo que enormes columnas de carros atascaran las carreteras de acceso a la capital. La compañía de transportes dijo que la cancelación se había hecho "por razones de seguridad".

🔥 In Belgrade, Serbia, more than 500,000 people have taken to the streets in front of the parliament building, demanding the resignation of President Vučić and the government. pic.twitter.com/2F4v0FWe59 — Visioner (@visionergeo) March 15, 2025

Noticia al Dia / France 24