Trump: EEUU atacó un "barco con drogas" que salía de Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este martes 2 de septiembre que tropas de su país atacaron un "barco con drogas" que habría salido de Venezuela.

"Hace poco atacamos una embarcación cargada de drogas, esto fue hace momentos, hace poco (…) el barco venía de Venezuela", comentó el mandatario en una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente dijo que acababa de ser informado sobre el asunto por el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel ‘Razin’ Caine.

Este sería el primer ataque de las fuerzas estadounidenses desde que se apostaron al sur del mar Caribe para, supuestamente, combatir el narcotráfico.

Tras las declaraciones de Trump, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, catalogó la acción como un "ataque letal". De igual forma, indicó que el "barco con drogas" había partido de Venezuela y "estaba siendo operado por una organización narcoterrorista" sancionada por Washington.

En medio de las tensiones que se han vivido en los últimos días entre EEUU y Venezuela por ese despliegue, el presidente Nicolás Maduro señaló que el país suramericano "está enfrentando la más grande amenaza" del último siglo, pues Washington dispuso ocho barcos militares, un submarino nuclear y 1.200 misiles que apuntan a suelo venezolano.

"Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando durante mucho tiempo, y simplemente, estas salieron de Venezuela (…) Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo sacamos", agregó el presidente.

Recientemente, el ex vicesecretario de las Naciones Unidas (ONU), Pino Arlacchi, publicó un artículo en el que cuestiona la persecución y despliegue militar estadounidense en contra de Venezuela bajo la acusación, sin pruebas, de traficar drogas a EE.UU., a través de un cartel de narcotráfico que relaciona con Maduro.

En su análisis, Arlacchi sostiene que los datos del Informe Mundial sobre Drogas de este año de Naciones Unidas "cuentan una historia opuesta a la que difunde la administración de Trump". En concreto, en ese documento se afirma que en 2023 la producción mundial de cocaína se ubicó en 3.708 toneladas y que Colombia concentra el 67 % de la producción global de hoja de coca; mientras que Venezuela es clasificada como un territorio libre de cultivos ilícitos.

Además, el exfuncionario del organismo internacional manifiesta que en el informe hay "una mención mínima y breve de Venezuela" en la que se afirma que "una fracción mínima de la producción colombiana de drogas pasa por ese país rumbo a EE.UU. y Europa".

Noticia al Día/RT