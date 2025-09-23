Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes 23 de septiembre que su país no tiene "otra opción" que eliminar a las supuestas organizaciones criminales "terroristas" que su Gobierno ha designado en Venezuela.

"Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción. No podemos permitir que esto suceda allí", dijo el mandatario ante Naciones Unidas, en medio de los cuestionamientos de los países de la región por el amplio despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.

En criterio del inquilino de la Casa Blanca, las organizaciones que su Gobierno ha designado como "terroristas" -como la extinta banda criminal Tren de Aragua- "mutilan y asesinan con impunidad" y son "enemigos de toda la humanidad".

"Por esta razón, recientemente hemos comenzado a usar el poder supremo del ejército de Estados Unidos para destruir a Venezuela", aseveró.

