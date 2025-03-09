TSJ juramentó a más de 11 mil jueces de paz electos el pasado 15-D

En un acto realizado en el municipio Guaicaipuro, estado Miranda, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, anunció la juramentación de más de 11 mil jueces y juezas de paz en 11 estados de Venezuela.

Este evento forma parte de un esfuerzo por consolidar un sistema de justicia más accesible, cercano y transparente.

Durante su intervención, Rodríguez destacó que estos impartidores de justicia fueron elegidos por el pueblo el pasado 15 de diciembre de 2024 y han asumido el compromiso de actuar con transparencia, promoviendo la paz en sus comunidades. Además, subrayó la importancia de la formación continua como parte de sus responsabilidades.

Primera etapa de formación

La magistrada expresó su satisfacción por la culminación de esta primera etapa de formación, calificándola como un avance significativo hacia un sistema judicial más humano y próximo a la ciudadanía. "Hoy damos un paso más en esa dirección", afirmó Rodríguez en declaraciones a Venezolana de Televisión.

Por su parte, la magistrada Tania D’Amelio, coordinadora de Justicia de Paz Comunal y Relaciones con el Poder Popular, resaltó que esta iniciativa materializa los sueños del expresidente Hugo Chávez. También indicó que ya se han identificado módulos de justicia de paz comunal donde estos jueces y juezas atenderán a la población para ofrecer respuestas a sus necesidades de justicia.

Noticia al Día/Con información de El Universal