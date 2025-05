TSJ reiteró comparecencia de excandidatos presidenciales y organizaciones políticas

La tarde de este martes 6 de agosto, la presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) , Caryslia Rodríguez, reiteró comparecencia de excandidatos presidenciales y organizaciones políticas para los días 7, 8 y 9 de agosto en diferentes horarios para que comparezcan.

Durante sus declaraciones, la titular del máximo tribunal del país estableció el cronograma de comparecencia de los actores políticos:

El miércoles 7 de agosto se citó a Edmundo González a las 11:00 am. También a las 9:00 am Manuel Rosales (UNT), José Luis Cartaya (MUD), José Simón Calzadilla (MPV). Ese mismo día, a la 1:00 pm: Luis Parra (PV), Conrado Pérez (MPJ), Omar Ávila (UVV), Chain Bucarán por Venezuela Unidad.

A las 3:00 pm: José Brito; a las 4:00 pm José Bernabé Gutiérrez (AD), Miguel Salazar (Copei), Pedro Félix (Bandera Roja), José Contreras, Carlos Melo; y 6:00 pm, Luis Eduardo Martínez.

Para el jueves 8 a las 8:00 am: José Noriega (VP), José Perdomo (APARE); A las 9:00 am: Daniel Ceballos; 10:00 am: Alfonzo Campos, Esp Cambio; 10:30 am: Javier Bertucci; 11:30 am: Cristian Chirinos (SPV); 12:00 M: Claudio Fermín; 2:00 pm: Eric Ondorroa (Lapiz), Timoteo Zambrano (Cambiemos, AP).

El viernes 9:30 am: Diosdado Cabello y otros miembros de partidos del Gran Polo Patriótic; y el presidente Nicolás Maduro deberá comparecer ante el máximo tribunal a las 12:00 m.

Noticia al Día