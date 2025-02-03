Sábado 16 de agosto de 2025
Internacionales

Unas 160.000 personas protestan en Berlín contra el giro político a la derecha

Tanto el sábado como el domingo se celebraron manifestaciones en diversas ciudades de Alemania que congregaron a miles de personas

Por Christian Coronel

Unas 160.000 personas, según estimaciones de la policía, protestaron este domingo en Berlín contra el extremismo de derecha y para exigir a todos los partidos un claro distanciamiento con la ultraderechista Alternativa para Alemania, a tres semanas de las elecciones generales del próximo 23 de febrero.

La protesta se produjo después de que el bloque conservador del candidato a la Cancillería alemana, Friedrich Merz, sacara adelante esta semana con el apoyo de los ultraderechistas una propuesta de resolución no vinculante para frenar la inmigración irregular.

Bajo el lema ‘Levantamiento de los decentes. Manifestación por el cortafuegos’, a los 60.000 manifestantes registrado a media tarde se fueron uniendo cada vez más personas, según la policía, para protestar contra las votaciones conjuntas en el Bundestag (cámara baja) esta semana del bloque conservador de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz y su hermanada Unión Socialcristiana (CSU) bávara con la ultraderechista AfD.

«En estos momentos estamos experimentando una gran afluencia a la manifestación», escribió la Policía de Berlín en X e informó de que la empresa de transporte metropolitano de la capital había cerrado la estación de metro ‘Bundestag’ como medida de precaución ante el gran número de personas.

Según un portavoz de la policía, citado por el diario ‘Bild’, el número de participantes pasó de 2.500 a 20.000 media hora antes del inicio de la manifestación, a las 16.15 ya había más de 60.000, a las 17.30 las fuerzas de seguridad hablaban de más de 80.000, y poco después, de 160.000.

Las cifras de la policía se basan en fotografías aéreas tomadas por un helicóptero y en numerosos puestos de recuento a lo largo del recorrido. Los organizadores hablan incluso de 250.000 personas en la manifestación, para la que sólo se habían anunciado 20.000.

El publicista Michel Friedman, que hace unos días se salió de la CDU en señal de protesta, recordó en la apertura del acto el artículo 1 de la Ley Fundamental alemana que afirma que «la dignidad del ser humano es inviolable», al tiempo que señaló que «el odio no está amparado por la libertad de expresión» y que «el odio es violencia».

«Este partido del odio se ha convertido en un problema para el país», dijo en alusión a la AfD, y calificó de «error inexcusable» que la CDU/CSU votara junto con la formación ultraderechista a favor de una política migratoria más estricta. Recordó que «la CDU es un partido democrático, pero no el partido del odio».

«No cambiemos nuestro enfoque y no nos lo pongamos demasiado fácil cuando ahora nos abalancemos sobre la CDU en lugar de señalar que una de cada cinco personas en el país vota a la AfD», añadió, citado por el diario ‘Berliner Morgenpost’.

Tanto el sábado como el domingo se celebraron manifestaciones en diversas ciudades de Alemania que congregaron a miles de personas como ya ocurrió en los días anteriores.

La policía espera de nuevo grandes protestas el lunes, coincidiendo con un congreso de la CDU en el recinto ferial de Berlín. De momento ya hay programadas ocho concentraciones en las inmediaciones, aunque su número podría aumentar.

Además de la aprobación el miércoles de la propuesta de resolución no vinculante para una «prohibición de facto» a la entrada de migrantes sin documentos válidos con los apoyos del bloque conservador, la AfD y los liberales del FDP, el grupo parlamentario de la CDU/CSU presentó el viernes a votación un proyecto de ley en materia migratoria que finalmente no obtuvo la mayoría en el Bundestag a pesar del voto decisivo de la AfD.

Ese borrador contemplaba el fin de la reagrupación familiar para algunos tipos de refugiados, la reintroducción en la ley de residencia del objetivo de limitar la migración y la ampliación de las competencias de la policía en el cumplimiento del derecho de residencia.

EFE

