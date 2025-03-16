Venezolanos en Ecuador piden a Daniel Noboa que reactive la amnistía migratoria

Diez organizaciones que apoyan a migrantes de Venezuela hacen un pedido a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, para que reconsidere la emisión del Decreto 560.

Y es que el último 11 de marzo, Noboa firmó este decreto con el que derogó la amnistía migratoria que tenían los venezolanos y que les permitía regularizarse y vivir legalmente en el territorio ecuatoriano.

Pero además Noboa, con este decreto, dispuso que se termine el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, que se aprobó en 2010, y que entró en vigencia en 2011, durante la presidencia de Rafael Correa.

En agosto de 2024, Noboa abrió un proceso extraordinario de regularización para venezolanos y sus familias en situación de movilidad humana irregular en ese país.

Noticia al Dia / Alberto News