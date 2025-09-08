Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Venezuela aplaude llamado de Brasil a respetar zona libre de armas nucleares

De igual modo, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en nombre de la nación Bolivariana, aseguró que se debe revitalizar la multilateralidad durante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas

Por Andrea Guerrero

Venezuela aplaude llamado de Brasil a respetar zona libre de armas nucleares
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aplaude el llamado del mandatario brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva, a que se respete el estatus de Zona Libre de Armas Nucleares (1967), informó el canciller Yván Gil a través de su canal de Telegram.

De igual modo, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en nombre de la nación Bolivariana, aseguró que se debe revitalizar la multilateralidad durante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mediante la cumbre virtual de los BRICS, el presidente de Brasil lanzó una contundente crítica contra el despliegue militar del Gobierno de Estados Unidos en el mar Caribe. “La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región”, destacó.

Lula argumentó su postura en el histórico Tratado de Tlatelolco de 1968, que consagra a la región como la primera zona densamente poblada del mundo libre de armas nucleares, un pilar de la identidad diplomática latinoamericana, según información del portal web Telesur.

Noticia al Día / Telesur

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

“Maracaibo Eterna: 496 años de luz y esplendor”

“Maracaibo Eterna: 496 años de luz y esplendor”

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

La odisea del marabino: A la caza de

La odisea del marabino: A la caza de "los tres golpes" en el mercado Las Pulgas

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

¡A votar! Desayuno con sabor a final: la arepa y el pan con chicharrón compiten por el título mundial

¡A votar! Desayuno con sabor a final: la arepa y el pan con chicharrón compiten por el título mundial

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

Muere

Muere "Malvina" la mascota de Camilo y el artista revienta en llanto en pleno concierto

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Imágenes del espectáculo en el cielo que nos regaló el eclipse lunar total

Imágenes del espectáculo en el cielo que nos regaló el eclipse lunar total

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Noticias Relacionadas

Internacionales

Milei reúne a su gabinete tras aplastante derrota de su partido en las elecciones de Buenos Aires

Según comunicó Adorni en una publicación en la red social X que fue luego compartida por Milei, el mandatario instruyó además a Francos a "convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores".
Zulia

Maracaibo, 496 años bajo el cielo ardiente (fotoreportaje)

Un recorrido visual a través de 496 años de historia, cultura y del espíritu indomable de la gente de Maracaibo
Cultura

Maracaibo es la ‘pepa ’er queso’: "Aquí todos somos familia"

Este 8 de septiembre, Maracaibo conmemora con orgullo 496 años de su fundación, una fecha que rinde homenaje a la rica historia, cultura y el indomable espíritu de una ciudad que palpita con fuerza en el corazón del estado Zulia, Venezuela. Para celebrar este significativo aniversario, salimos a las calles a preguntar a sus habitantes qué representa Maracaibo para ellos, y las respuestas reflejan la esencia profunda y diversa de esta tierra.
Al Dia

En la conmemoración de su 496 aniversario, Maracaibo pone de relieve su vasta trayectoria cultural y social.

Con motivo de su 496 aniversario, repasamos algunos de los momentos más resaltantes de esta tierra del sol amada.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025