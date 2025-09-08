Venezuela aplaude llamado de Brasil a respetar zona libre de armas nucleares

El Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aplaude el llamado del mandatario brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva, a que se respete el estatus de Zona Libre de Armas Nucleares (1967), informó el canciller Yván Gil a través de su canal de Telegram.

De igual modo, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en nombre de la nación Bolivariana, aseguró que se debe revitalizar la multilateralidad durante la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mediante la cumbre virtual de los BRICS, el presidente de Brasil lanzó una contundente crítica contra el despliegue militar del Gobierno de Estados Unidos en el mar Caribe. “La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región”, destacó.

Lula argumentó su postura en el histórico Tratado de Tlatelolco de 1968, que consagra a la región como la primera zona densamente poblada del mundo libre de armas nucleares, un pilar de la identidad diplomática latinoamericana, según información del portal web Telesur.

Noticia al Día / Telesur