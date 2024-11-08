Venezuela apunta a posicionarse como principal exportador de gas en el mundo, así lo afirmó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante la inauguración de la XVIII de la Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela (CIAN).

Rodríguez adelantó que en las próximas semanas se abordará el desarrollo de campos gasíferos en el país, donde Rusia posee alguna participación. "En las próximas semanas, vamos a tener en el desarrollo de campo de gas que tiene Rusia en nuestro país", dijo.

En este sentido, acentuó que el jefe de Estado, tiene una política muy clara del desarrollo del gas "para convertirnos en muy poco tiempo, por primera vez, en exportadores de gas".

Asimismo, destacó que la Comisión Intergubernamental, ha venido trabajando incansablemente en estrategias en materia energética, petróleo, gas y educación y tecnología aplicada en el área de petróleo y gas, este último a través de intercambio con cupos en universidades rusas, "para que nuestros jóvenes vayan a formarse en esa área".

En cuanto a las relaciones comerciales, se espera, "que las tracciones puedan realizarse en las monedas nacionales, en el caso venezolano ha sido una instrucción muy clara para romper la hegemonía del dólar".

Explicó que son 13 subcomisiones en áreas estratégicas como en el campo financiero, energético, industria, comercio, aduana, transporte, turismo, agricultura, pesca, alimentación, ciencias, educación, salud, cultura, deporte, técnicos militares, trabajo, producción social, tecnologías, comunicaciones, reducción de la pobreza, tecnología y estudio del suelo.

Noticia al Día / Globovisión