Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

Venezuela apunta a posicionarse como principal exportador de gas en el mundo

Venezuela apunta a posicionarse como principal exportador de gas en el mundo, así lo afirmó la vicepresidenta ejecutiva de la…

Por Andrea Guerrero

Venezuela apunta a posicionarse como principal exportador de gas en el mundo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Venezuela apunta a posicionarse como principal exportador de gas en el mundo, así lo afirmó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante la inauguración de la XVIII de la Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela (CIAN).

Rodríguez adelantó que en las próximas semanas se abordará el desarrollo de campos gasíferos en el país, donde Rusia posee alguna participación. "En las próximas semanas, vamos a tener en el desarrollo de campo de gas que tiene Rusia en nuestro país", dijo.

En este sentido, acentuó que el jefe de Estado, tiene una política muy clara del desarrollo del gas "para convertirnos en muy poco tiempo, por primera vez, en exportadores de gas".

Asimismo, destacó que la Comisión Intergubernamental, ha venido trabajando incansablemente en estrategias en materia energética, petróleo, gas y educación y tecnología aplicada en el área de petróleo y gas, este último a través de intercambio con cupos en universidades rusas, "para que nuestros jóvenes vayan a formarse en esa área".

En cuanto a las relaciones comerciales, se espera, "que las tracciones puedan realizarse en las monedas nacionales, en el caso venezolano ha sido una instrucción muy clara para romper la hegemonía del dólar".

Explicó que son 13 subcomisiones en áreas estratégicas como en el campo financiero, energético, industria, comercio, aduana, transporte, turismo, agricultura, pesca, alimentación, ciencias, educación, salud, cultura, deporte, técnicos militares, trabajo, producción social, tecnologías, comunicaciones, reducción de la pobreza, tecnología y estudio del suelo.

Noticia al Día / Globovisión

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Noticias Relacionadas

Zulia

Líderes y simpatizantes del partido Unión y Cambio homenajearon en Maracaibo a militantes excarcelados

En la cancha de la Plaza Canta Claro, al norte de la ciudad, los asistentes mostraron su alegría por la excarcelación del líder Rafael Ramírez y otros dirigentes políticos que recién lograron su libertad
Principal

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Según el mandatario, la sociedad estadounidense lidera el consumo mundial de sustancias ilícitas, lo que evidencia —a su juicio— el abandono de su propia población. “Estados Unidos debe enfocarse en sanar a su gente”, afirmó.
Entretenimiento

Nike presenta el nuevo logotipo de Caitlin Clark para su línea exclusiva

Nike lanzará una primera camiseta el próximo 1 de septiembre en su página web
Internacionales

Avanza investigación de corrupción sobre presuntos sobornos en el Gobierno de Milei

El juez federal Sebastián Casanello que investiga la causa ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los exfuncionarios y empresarios investigados por los supuestos sobornos.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025