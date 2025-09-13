Venezuela asegura que "destructor" de EE.UU. abordó de manera "ilegal" a una embarcación

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela informó sobre un incidente ocurrido en aguas de la Zona Económica Exclusiva del país, en el que una embarcación atunera venezolana fue abordada por una unidad de la Armada de los Estados Unidos.

Según declaraciones del canciller Yván Gil, el buque de guerra estadounidense identificado como «USS Jason Dunham» (DDG-109), realizó una operación en la que desplegó 18 efectivos armados que abordaron la embarcación «Carmen Rosa», dedicada a labores de pesca con nueve tripulantes a bordo. El abordaje se prolongó por aproximadamente ocho horas, durante las cuales se habría impedido la comunicación y el desarrollo normal de las actividades pesqueras.

El canciller calificó la operación como desproporcionada y señaló que se trató de una acción realizada en aguas bajo jurisdicción venezolana. Indicó además que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizó un seguimiento continuo del incidente mediante sus sistemas de vigilancia aérea y naval, acompañando a los pescadores hasta su liberación.

Las autoridades venezolanas han elevado la denuncia ante instancias nacionales e internacionales, solicitando atención sobre lo que consideran una acción hostil en el Caribe.

Noticia al Día / VTV