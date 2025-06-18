Venezuela asume Presidencia del Consejo Ministerial del Fondo OPEP

La República Bolivariana de Venezuela asumió la Presidencia del Consejo Ministerial del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional (OFID), para el período 2025-2026.

El nombramiento se llevó a cabo durante la 46ª Reunión del Consejo Ministerial del Fondo OPEP, en la cual participaron la ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, y el representante gobernador alterno, Eduardo Ramírez.

Este importante nombramiento representa un reconocimiento a la destacada trayectoria y liderazgo de Venezuela en el ámbito económico y financiero internacional. La nación ha sido un actor clave en la promoción de políticas de desarrollo sostenible y cooperación económica entre los países miembros y no miembros de la OPEP.

El Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional, creado el 28 de enero de 1976, tiene como objetivo financiar proyectos de desarrollo exclusivamente en países de ingresos bajos y medios que no forman parte de la organización. A través de este mecanismo, se han impulsado iniciativas orientadas a mejorar la infraestructura, educación, salud y acceso a recursos esenciales en diversas regiones del mundo.

La nueva Presidencia del Consejo Ministerial por parte de Venezuela abre oportunidades para fortalecer alianzas estratégicas y avanzar en la agenda de desarrollo global, pues, este nombramiento reafirma el compromiso de Venezuela con la cooperación internacional y el desarrollo económico sustentable, además consolida su posición como un actor relevante dentro del Fondo OPEP y el ámbito financiero global.

Noticia al Día / VTV