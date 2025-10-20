Venezuela asume vicepresidencia de Organización Internacional de Mediación

Venezuela fue designada como uno de los vicepresidentes del Consejo de Gobierno de la recién creada Organización Internacional para la Mediación (Oimed), cuya sede fue inaugurada este lunes en Hong Kong.

La instancia multilateral, impulsada por la República Popular China, busca fortalecer los mecanismos de resolución pacífica de conflictos a nivel global.

La Oimed se presenta como una alternativa institucional para promover el diálogo entre naciones, mediante procesos voluntarios y flexibles de mediación. En su conformación inicial, reúne a 38 países de África, Asia, América Latina y el Caribe.

Durante la primera sesión oficial, fue electa como presidenta la vicecanciller china Chunying Hua. La vicepresidencia quedó en manos de la viceministra venezolana para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Tatiana Pugh Moreno, y del embajador de Kenia ante China, Willy Bett.

La delegación venezolana destacó su disposición a contribuir con experiencias en materia de diálogo y defensa de la soberanía, y expresó su respaldo a la Oimed como posible plataforma internacional para la mediación diplomática.

Noticia al Día / VTV