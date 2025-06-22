Sábado 27 de septiembre de 2025
Venezuela condena el ataque de EEUU contra Irán: "Constituye un acto de agresión ilegal, injustificable y extremadamente peligroso"

A través de un comunicado el Gobierno venezolano asegura que esta agresión militar "es una amenaza directa a la paz internacional".

Por Candy Valbuena

Venezuela condena el ataque de EEUU contra Irán:
Foto: Referencial
El Gobierno de Venezuela condenó este sábado la que cataloga como "agresión militar" por parte de Estados Unidos contra Irán y exigió el "cese inmediato de las hostilidades", luego de que el propio presidente estadounidense, Donald Trump, informara del ataque de su país a tres instalaciones nucleares de la nación islámica.

"La República Bolivariana de Venezuela condena de manera firme y categórica el bombardeo ejecutado por el Ejército de los Estados Unidos, a solicitud del Estado de Israel, contra instalaciones nucleares en la República Islámica de Irán, incluyendo los complejos de Fordow, Natanz e Isfahan", señala un comunicado publicado por el canciller venezolano, Yván Gil, de sus redes sociales.

"Este ataque constituye un acto de agresión ilegal, injustificable y extremadamente peligroso, que viola flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los principios elementales de respeto a la soberanía de los Estados", continúa el texto.

A tiempo que destaca que este "es una amenaza directa a la paz internacional".

Por tanto, el Gobierno venezolano, reafirma su solidaridad para con el pueblo iraní y su compromiso con la paz, la soberanía y la defensa del derecho internacional como único camino para la convivencia entre las naciones.

Comunicado íntegro:

Venezuela condena la agresión militar de los Estados Unidos contra Irán y exige el cese inmediato de las hostilidades

La República Bolivariana de Venezuela condena de manera firme y categórica el bombardeo ejecutado por el Ejército de los Estados Unidos, a solicitud del Estado de Israel, contra instalaciones nucleares en la República Islámica de Irán, incluyendo los complejos de Fordow, Natanz e Isfahan.

Este ataque constituye un acto de agresión ilegal, injustificable y extremadamente peligroso, que viola flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los principios elementales de respeto a la soberanía de los Estados.

Bombardear instalaciones nucleares, con todos los riesgos que ello implica para la vida humana y el equilibrio ambiental de la región, es una escalada irresponsable que puede desatar consecuencias de proporciones incalculables para la estabilidad global. Es una amenaza directa a la paz internacional.

Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo iraní y nuestro compromiso con la paz, la soberanía y la defensa del derecho internacional como único camino para la convivencia entre las naciones.

Caracas, 21 de junio de 2025

Foto: Cancillería de Venezuela

