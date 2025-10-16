Venezuela entrega carta a la ONU en la que denuncia acciones de EEUU en el Caribe

El Gobierno de Venezuela presentó una comunicación oficial ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que denuncia presuntas acciones de carácter violento e injerencista por parte de Estados Unidos en el Caribe.

El documento fue entregado al secretario general del organismo, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Vasili Nebenzia, según informó el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.

La misiva expone hechos ocurridos el 14 de octubre, cuando fuerzas estadounidenses habrían ejecutado extrajudicialmente a civiles en aguas cercanas a las costas venezolanas. Entre las víctimas se mencionan dos pescadores de Trinidad y Tobago que se encontraban realizando labores de faena. Según Moncada, el incidente afecta no solo a Venezuela, sino a toda la región caribeña.

El texto también advierte sobre declaraciones recientes que, según el diplomático, podrían incitar a incursiones terrestres. En ese sentido, se señala que dichos planteamientos contravienen el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza entre Estados.

Asimismo, la carta alerta sobre presuntas operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en América Latina y el Caribe, y solicita una investigación internacional sobre los hechos denunciados, incluyendo posibles ejecuciones extrajudiciales y amenazas contra la estabilidad regional.

Finalmente, Venezuela exhorta a la ONU a emitir un pronunciamiento que reafirme el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial como principios fundamentales para la preservación de la paz en la región.

