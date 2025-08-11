Venezuela entrega documento y defiende derecho sobre la Guayana Esequiba en la CIJ

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que este lunes 11 de agosto, que fue presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un nuevo documento en el que el Estado venezolano desconoce la jurisdicción de ese tribunal para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.

La vicepresidenta indicó que, en nombre de Venezuela, hicieron acto de presencia ante dicha instancia el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, y el embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada.

Durante una transmisión televisiva, Rodríguez detalló que se entregaron 50 volúmenes con lo que calificó como “pruebas más que suficientes” sobre el carácter ilegítimo del laudo arbitral de 1899, el cual —según el Gobierno— fue forjado para despojar a Venezuela de ese territorio.

El contenido del documento: 50 volúmenes con lo que el gobierno califica como “pruebas más que suficientes” sobre el carácter fraudulento del laudo arbitral de 1899.

Además de argumentos históricos y jurídicos que respaldan la soberanía venezolana sobre el territorio en disputa.

“Pretender una acción ante la CIJ es cruzar la línea roja de la legalidad internacional y evadir las obligaciones del Acuerdo de Ginebra”, afirmó Rodríguez, reiterando que Venezuela solo reconoce dicho acuerdo como mecanismo válido para resolver la disputa.

"Venezuela no acatará ningún dictamen que emane de la CIJ sobre el Esequibo. El único instrumento válido para resolver la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por Venezuela, el Reino Unido y la entonces Guyana Británica", expresó.

Rodríguez instó al Gobierno de Guyana a negociar de buena fe, sin recurrir a amenazas militares ni al uso de la fuerza.

