Lunes 11 de agosto de 2025
Al Dia

Venezuela entrega documento y defiende derecho sobre la Guayana Esequiba en la CIJ

Con este documento Venezuela busca demostrar su razón jurídica

Por Ernestina García

Venezuela entrega documento y defiende derecho sobre la Guayana Esequiba en la CIJ
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que este lunes 11 de agosto, que fue presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un nuevo documento en el que el Estado venezolano desconoce la jurisdicción de ese tribunal para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.

La vicepresidenta indicó que, en nombre de Venezuela, hicieron acto de presencia ante dicha instancia el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, y el embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada.

Durante una transmisión televisiva, Rodríguez detalló que se entregaron 50 volúmenes con lo que calificó como “pruebas más que suficientes” sobre el carácter ilegítimo del laudo arbitral de 1899, el cual —según el Gobierno— fue forjado para despojar a Venezuela de ese territorio.

El contenido del documento: 50 volúmenes con lo que el gobierno califica como “pruebas más que suficientes” sobre el carácter fraudulento del laudo arbitral de 1899.

Además de argumentos históricos y jurídicos que respaldan la soberanía venezolana sobre el territorio en disputa.

“Pretender una acción ante la CIJ es cruzar la línea roja de la legalidad internacional y evadir las obligaciones del Acuerdo de Ginebra”, afirmó Rodríguez, reiterando que Venezuela solo reconoce dicho acuerdo como mecanismo válido para resolver la disputa.

"Venezuela no acatará ningún dictamen que emane de la CIJ sobre el Esequibo. El único instrumento válido para resolver la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por Venezuela, el Reino Unido y la entonces Guyana Británica", expresó.

Rodríguez instó al Gobierno de Guyana a negociar de buena fe, sin recurrir a amenazas militares ni al uso de la fuerza.

Noticia al Día

Temas:

Sucesos

Dos mujeres mueren tras accidente vial en Yaracuy: Viajaban desde Aragua hacia Barquisimeto

De acuerdo a lo reseñado por diario "Yaracuy al día" el hecho ocurrió la mañana de este domingo 10 de agosto, cuando María Gabriela Carrillo Oropeza de 19 años de edad y Gabriela Miyanu Pavón Castillo (23), viajan junto a sus parejas en un vehículo Daewoo Tico, color verde, conducido por uno de ellos. 
Al Dia

Petro se pronuncia y pide profundizar la investigación tras muerte de Miguel Uribe Turbay

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe este lunes 11 de…
Sucesos

Fiscalía abre investigación en contra de un spa en Caracas que tiene cámaras ocultas para espiar a sus clientes

El alto funcionario designó a la Fiscalía 82 Nacional en materia para la Defensa de la Mujer, con el propósito de investigar las denuncias hechas por la ciudadana Karolayn Sánchez a través de un video publicado en redes sociales, en el que asegura que en el local hay cámaras ocultas.

Internacionales

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

El vicepresidente de Trump, JD Vance, también participará en la llamada, programada para las 15:00 en Berlín

