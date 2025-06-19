Venezuela exige restablecimiento del Derecho Internacional y condena agresión israelí

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresó, este miércoles 18 de junio, su más firme condena a la reciente agresión del Estado de Israel contra el territorio soberano de la República Islámica de Irán, en particular contra instalaciones nucleares con fines pacíficos.

A través de un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en sus redes sociales, Caracas calificó el ataque como una “violación flagrante del Derecho Internacional” y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El texto advierte que esta acción representa una amenaza real a la estabilidad regional y podría desencadenar una catástrofe de alcance global.

El Gobierno venezolano manifestó además su respaldo a los pronunciamientos de la República Popular China y la Federación de Rusia, y exhortó a la comunidad internacional a actuar con determinación para frenar las amenazas guerreristas y preservar la paz mundial.