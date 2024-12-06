Venezuela participó en la 38ª Reunión Ministerial OPEP y no OPEP

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 6 de diciembre que participó en representación de Venezuela en la 38ª Reunión Ministerial OPEP y no OPEP, en la que por consenso se han decidido acciones para preservar la estabilidad del mercado petrolero internacional.

A través de su canal en Telegram, la dignataria detalló que con esta participación el Ejecutivo reafirma el compromiso histórico de Venezuela de contribuir con el equilibrio energético global en tiempos de desafíos para la economía mundial.

Cabe destacar que, la organización petrolera decidió extender los recortes voluntarios en la producción de crudo de 2.2 millones de barriles por día (mmbd) hasta finales de marzo de 2025. Recorte que se eliminará gradualmente de manera mensual hasta finales de septiembre de 2026, para respaldar la estabilidad del mercado según las cuotas fijadas en la reunión.

Noticia al Día/RRSS