Venezuela rechaza y califica de "hostil" nueva alerta de viaje emitida por EEUU

Este lunes 12 de mayo, el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, rechazó la nueva alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde calificó el acto como "hostil y cínico", "cargado de racismo y propaganda política", que solo tiene como objetivo continuar la campaña de agresión permanente contra la nación.

"Venezuela rechaza de forma categórica la nueva alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un acto hostil, cargado de cinismo, racismo y propaganda política, que busca alimentar la campaña de agresión permanente contra nuestro país", señala el documento.

Asimismo, la cancillería reiteró la denuncia por el "secuestro" de la menor, que fue arrebatada de los brazos de su madre previo a un vuelo de repatriación.

