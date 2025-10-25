Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

El presidente Nicolás Maduro anunció este viernes que, como parte de los ejercicios de defensa, se han creado más de 700 puntos estratégicos para "salvaguardar las costas de Venezuela".

Esta medida responde a las supuestas amenazas de Estados Unidos, que ha incrementado su presencia militar en el mar Caribe en torno a su "lucha con el narcotráfico".

Durante una transmisión nacional de radio y televisión, Maduro explicó que se han establecido 73 puntos centrales para el despliegue del sistema de armas de la Fuerza Armada y la Milicia, cada uno de los cuales genera al menos 10 puntos adicionales. Esto implica que el total de puntos de defensa podría oscilar entre 700 y 1.000.

«Ayer se establecieron 73 puntos centrales de despliegue del sistema de armas de la Fuerza Armada, de la Milicia, y cada punto desprende, por lo menos, 10 puntos más. O sea, que estamos hablando entre 700 a mil puntos de defensa de nuestras costas», dijo el mandatario.

Noticia al Día