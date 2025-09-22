Venezuela se reunirá con Asociación de Estados del Caribe y CELAC para denunciar agresiones de EEUU

Esta semana dará inicio el segmento de alto nivel de la 80.ª sesión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebrará en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

El encuentro reunirá a líderes mundiales para abordar temas como la desigualdad, la migración, el cambio climático y los conflictos armados en Ucrania, Palestina y el mar Caribe.

En este contexto, la delegación de Venezuela tiene previsto reunirse con representantes de la Asociación de Estados del Caribe y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el objetivo de denunciar la situación en el Caribe vinculada a la presencia militar de Estados Unidos.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, será el encargado de presentar la postura venezolana, centrada en lo que considera una agresión por parte de Washington, la cual —según declaraciones oficiales— ha generado preocupación internacional por su presunta violación de normas del derecho internacional.

El próximo martes está previsto el inicio formal del ciclo de sesiones, con intervenciones del secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por otro lado, se anunció que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ofrecerá un pronunciamiento virtual, luego de que su ingreso a Estados Unidos fuera bloqueado por la negativa de visa por parte del gobierno estadounidense.

Noticia al Día / VTV