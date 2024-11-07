Venezuela y Rusia firman nuevos acuerdos de cooperación

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, firmó este jueves varios acuerdos con representantes de Rusia del sector energético, comercial petrolero y de aviación en el marco de la XVIII Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia.

El documento incluye temas como los hidrocarburos, prestaciones de servicios petroleros, tecnologías de recuperación mejorada de crudos extrapesados; tecnologías de información de la aviación, formación, capacitación y seguridad integral del sector energético.

Más temprano, Rodríguez dio la bienvenida a su homólogo ruso, Dmitry Chernyshenko, y a la delegación que lo acompaña.

Noticia al Día / Unión Radio