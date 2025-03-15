Vicepresidenta Delcy Rodríguez afirma que Maduro "próximamente" irá a Rusia para firmar un acuerdo bilateral

Este sábado 15 de marzo, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que el presidente Nicolás Maduro, "próximamente" irá a Rusia para la firma de un acuerdo bilateral junto a su homólogo, Vladímir Putin.

La información la dio a conocer a través de su cuenta en Telegram: "En la lucha contra el fascismo y el neofascismo, nuestros pueblos se han unido para hacer realidad un futuro de cooperación respetuosa y solidaridad, que se profundizará con la firma de un acuerdo de alto nivel entre los presidentes Nicolás Maduro Moros y Vladímir Putin en Moscú próximamente".

El viernes, durante una videoconferencia, Putin invitó a Maduro a visitar Moscú, "cuando más le convenga", para firmar un tratado de asociación estratégica entre ambos países que, dijo, ya está listo, así como a asistir a la conmemoración del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, el próximo 9 de mayo, en la capital rusa.

