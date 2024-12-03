Sábado 20 de septiembre de 2025
Vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó ante la AN el presupuesto para 2025, equivalente a más de 22 mil 600 millones de dólares

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, asistió a la Asamblea Nacional (AN) en una sesión especial donde informó que…

Por Candy Valbuena

Vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó ante la AN el presupuesto para 2025, equivalente a más de 22 mil 600 millones de dólares
Foto: Agencias
La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, asistió a la Asamblea Nacional (AN) en una sesión especial donde informó que el presupuesto contemplado para el próximo año 2025 asciende a 906 mil 459 millones 117 mil 540 bolívares, el equivalente a 22 mil 661 millones 477 mil 939 dólares.

Rodríguez señaló que el proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025 se realizó con las bases del pueblo, en el proceso de consulta popular en más de 100 mil asambleas donde se tomaron los lineamientos esenciales.

Asimismo, precisó que este presupuesto tiene unas connotaciones especiales como la cartera especial para proyectos especiales para circuitos comunales, donde los planes que nacen directamente de las necesidades del pueblo tengan incorporación en el presupuesto del año siguiente.

Sostuvo que este presupuesto ha incorporado como línea estratégica de atención especial en Ley de Endeudamiento las áreas de servicios como electricidad, agua y transporte.

"El mayor esfuerzo está en la recaudación tributaria, que hasta el momento ha sido un gran éxito", añadió al tiempo que manifestó que hay otras áreas de la economía que se han priorizado.

Comentó que el 2024 se ha convertido en el año "de mayor abastecimiento" en Venezuela: "Podemos decir que hay abastecimiento pleno en Venezuela".

En ese sentido, aseveró que de ese monto, el 77,6 % está dirigido a la inversión social: Educación, salud, seguridad, ciencia y tecnología, infraestructura y obras públicas, vivienda, y en el fondo de compensación interterritorial.

Lee también: Harán Sesión especial en la AN en la que se presentará la Ley de Presupuesto de la Nación 2025

Noticia al Día/Con información de B y N

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

FANB inicia despliegue de

FANB inicia despliegue de "Los Cuarteles van al Pueblo" en todo el país

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del "Médico de los Pobres"

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

LA PAZ: El anhelo más profundo de toda la humanidad

