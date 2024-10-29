Vicepresidenta Delcy Rodríguez se reúne en Vietnam con el presidente Luong Cuong

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, se reunió este martes con el presidente de Vietnam, Luong Cuong, durante su visita oficial al país Indochino con el objetivo de fortalecer relaciones.

Ambos representantes se reunieron en una sala del Palacio Presidencial, en Hanói, presidida por la efigie del líder revolucionario Ho Chi Minh y las banderas de ambos países, conforme a las imágenes publicadas por la prensa vietnamita.

Rodríguez llegó la noche del lunes a Vietnam para "fortalecer los vínculos de inversión y trabajo" en materia de petróleo, agricultura, telecomunicaciones y otras áreas, indicó la vicepresidenta en su canal de Telegram.

Durante la visita, Venezuela y Vietnam también abordarán vínculos de inversión en otras áreas como construcción, salud, cultura y turismo, consolidando así -subrayó- su relación histórica, que alcanza los 35 años, indicó la venezolana.

El 19 de octubre, la vicepresidenta se reunió en Caracas con el embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, para "fortalecer la cooperación comercial y reafirmar la disposición entre ambas naciones y aumentar así el intercambio comercial", según reseñó el canal estatal venezolano VTV.

VTV mencionó que Venezuela y Vietnam buscan aumentar el intercambio comercial partiendo de los acuerdos suscritos en abril pasado en áreas como la energética y la construcción, sin aportar más detalles.

La representante de Caracas llegó a Hanói tras visitar India, donde se reunió con el ministro indio de Petróleo, Hardeep Singh Puri, para encontrar fórmulas para aprovechar la inversión de las empresas indias en su país, en gran parte relacionadas con la exploración y producción de crudo.

