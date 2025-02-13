Vicepresidenta Rodríguez informa sobre nuevos caminos para la energía y el comercio entre India y Venezuela

La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ha ofrecido un balance positivo tras su reciente gira en India, donde participó en la tercera edición de la Semana de la Energía. Agradeció al Ministro de Petróleo y Gas, Hardeep Singh Puri, por la invitación y destacó la importancia de Venezuela como principal reserva de petróleo del mundo y significativas reservas de gas.

Rodríguez señaló que durante su visita se llevaron a cabo reuniones clave, incluyendo un encuentro con el Secretario General de la Organización de Países, Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais, y una reunión bilateral con el ministro Puri, donde se discutió sobre cooperación energética y oportunidades para empresas indias en exploración y producción en nuestro territorio.

Resaltó que la India es una referencia y un poder energético en el planeta, "por el desarrollo de energías renovables, por la combinación de energías fósiles con las energías renovables, y bueno nosotros encaminados en incrementar nuestra producción, ahondar en lo que tiene que ver con la cooperación energética en otros países, ya visualizando la India como potencia económica en las décadas por venir".

La Vicepresidenta Ejecutiva también presentó la oferta exportable de nuestra nación a las cámaras de comercio indias. Se espera que esto abra nuevos caminos para las exportaciones venezolanas.

"Vimos al ministro de Comercio e Industrias, en sus manos entregamos la oferta exportable de Venezuela.

Productos del mar, café, cacao, ron, entre los principales componentes de nuestra oferta exportable para la India. Presentamos también productos químicos, fertilizantes, bueno Venezuela liderando procesos productivos a lo interno, un gran desarrollo nacional que ha llevado a que Venezuela esté encaminada en procesos de crecimiento, y allí el sector agroalimentario tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar en materia de exportación", indicó Rodríguez.

Además, se firmó un memorando para fomentar la cooperación digital e implementar tecnología en educación y gestión gubernamental.

Lee también: Vicepresidenta Delcy Rodríguez inauguró la Expo Fedeindustria 2024 en Miranda

Noticia al Día/Información de El Universal