Vicepresidente del CNE recuerda que Registro Electoral válido para el 25-May es de más de 20 millones

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, recalcó este sábado que el Registro Electoral aprobado para las elecciones del 25 mayo es de 21.485.669 electores que podrán sufragar; al igual que resaltó que 196.824 ciudadanos extranjeros residentes en el país están habilitados para votar por gobernadores y consejos legislativos.

Quintero, durante un balance parcial ofrecido sobre el simulacro que lleva a cabo el CNE, aseguró que la maquinaria electoral está "funcionando y aceitada", así como detalló que para la fecha de los comicios estarán habilitados 15.736 centros de votación y 27.713 mesas "para que los venezolanos se expresen de forma segura, respetando el secreto del voto".

Indicó que el ente comicial ha trabajado en aplicar un "diseño sencillo" para que la experiencia del voto sea rápida y agregó que ese es uno de los aspectos que están midiendo en el simulacro, adelantando que el mismo puede durar menos de 55 segundos. Sin embargo, comentó que será al final de la jornada cuando puedan analizar en detalle todos los puntos a evaluar.

Resaltó que el simulacro estará activo hasta las 5 de la tarde, siempre y cuando no haya electores en cola.

Carlos Quintero señaló que hay más de 35 mil funcionarios del CNE y otros organismos como el Plan República, Corpoelec, del Ministerio de Interior y Justicia prestando cooperación para hacer posible la jornada electoral en los 1.177 centros habilitados y las 3.091 mesas instaladas, a fin de poder probar la adecuación de la infraestructura electoral y toda la operatividad.

Manifestó que el porcentaje de incidencias se ha reducido en comparación al mismo evento realizado antes del 28 de julio de 2025.

Más temprano, el vicepresidente del CNE afirmó este sábado que el simulacro electoral inició con total normalidad en todo el país, con el 100 por ciento de la apertura de los centros de votación para participar.

En contacto telefónico con VTV, Quintero explicó que este simulacro es una parte esencial dentro del cronograma de cara a los comicios legislativos y regionales del 25 de mayo, donde eligen 569 cargos: 285 para la Asamblea Nacional en 88 circunscripciones electorales; 24 cargos a gobernador -incluyendo el de la Guayana Esequiba- y 260 para los consejos legislativos en 92 circunscripciones.

Noticia al Día/Información del Unión Radio