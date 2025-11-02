Domingo 02 de noviembre de 2025
Al Dia

Vicepresidente Márquez visitó el Zulia para impulsar junto al gobernador Luis Caldera la consulta popular del 23-N y reforzar el 1×10

El vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, M/G Jorge Márquez, y el gobernador Luis Caldera, cumplieron una intensa jornada de gobierno este sábado 1 de noviembre en el estado Zulia, donde sostuvieron encuentros con el Poder Popular, visitaron comunas y realizaron reunión con alcaldes bolivarianos e instituciones de gobierno.

Por José Gregorio Flores

Vicepresidente Márquez visitó el Zulia para impulsar junto al gobernador Luis Caldera la consulta popular del 23-N y reforzar el 1×10
El vicepresidente y Padrino del Zulia, Jorge Márquez, estuvo de visita en la entidad para impulsar la consulta popular del 23 de noviembre. Foto: Prensa Gobernación del Zulia.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, M/G Jorge Márquez, y el gobernador Luis Caldera, cumplieron una intensa jornada de gobierno este sábado primero de noviembre en el estado Zulia, donde sostuvieron encuentros con el poder popular, visitaron comunas y realizaron reunión con alcaldes bolivarianos e instituciones de gobierno.

El también ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y quien funge como padrino del Zulia, M/G Márquez, y el gobernador Caldera, iniciaron la agenda de trabajo en el auditorio del Instituto para el Control y Conservación del Lago de Maracaibo (Iclam), con jefes de sala de los 21 municipios y la sala regional.

Allí se establecieron estrategias para avanzar en la atención de casos en materia de salud, educación básica y universitaria, electricidad, agua potable, gas comunal y transporte, para el reimpulso del 1×10 del Buen Gobierno instruido por el presidente Nicolás Maduro

Asambleas populares

La jornada continuó en la Comuna La Popular en el municipio San Francisco. Allí se destacaron los logros de esta comuna conformada por 15 consejos comunales, entre ellos el consultorio médico odontológico, que demuestra el esfuerzo comunitario en la ejecución de sus proyectos.

También acompañaron al pueblo en dos Asambleas de Ciudadanos, la primera realizada en la Sala de Autogobierno de esa Comuna La Popular y la segunda en la Comuna Vencedores del Sur. Las actividades se centraron en la revisión de los proyectos comunales de cara a la Consulta Popular Nacional del próximo 23 de noviembre, proceso que fortalece la democracia participativa y protagónica del país.

"Preparando la artillería, preparándonos y organizándonos para ver cuáles son los proyectos que vamos a llevar, cuáles son las necesidades desde el punto de vista de centros electorales para la participación de nuestro pueblo”, subrayó el vicepresidente Márquez.

En este sentido, el gobernador Caldera detalló que se realizaron asambleas en 576 circuitos comunales, donde la población definió los proyectos de su Agenda Concreta de Acción (ACA) que serán sometidos a consulta el 23-N. Explicó que también se revisó la posibilidad de ampliar el número de centros y mesas electorales para asegurar la máxima participación popular.

Reunión estratégica para consolidar el 1×10 del Buen Gobierno

Posteriormente, las autoridades se reunieron en la sede (Iclam) con alcaldes bolivarianos, instituciones nacionales, ministerios y empresas del Estado.

El objetivo del encuentro fue potenciar la acción del 1×10 del Buen Gobierno en la entidad zuliana y coordinar esfuerzos para la resolución de casos en áreas clave como salud, educación, gas, agua potable, electricidad y transporte.

El vicepresidente Márquez recalcó que el encuentro con los equipos operativos de las salas de autogobierno sirvió para chequear la metodología a desarrollar en los próximos meses y cumplir con la meta trazada por el presidente Nicolás Maduro de alcanzar 8 millones de casos resueltos del 1×10 antes del 30 de diciembre.

"Tuvimos una jornada de gobierno bastante productiva el día de hoy. (…) Menos oficina, más calle, escuchando a nuestro pueblo, recorriendo, impresionado por lo que ha logrado nuestro pueblo gracias a la aprobación de proyectos”, concluyó el vicepresidente.

Noticia al Día / Nota de Prensa Gobernación del Zulia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Marabinos abarrotan cementerios en el Día de los Fieles Difuntos

Marabinos abarrotan cementerios en el Día de los Fieles Difuntos

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid goleó al Valencia en el Bernabéu

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Tiburones le arrebata el invicto de local a los Tigres

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Magallanes dejó tendido a Leones en Valencia

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Karla Moronta es la reina de la edición 59 de las ferias en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

Con más de 23 mil globos realizaron monumental mural en honor a San José Gregorio Hernández

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Noticias Relacionadas

Internacionales

La venezolana Valentina Giuffrida expuso su arte en la Bienal de Venecia 2025

La exposición It’s Liquid Glue se inauguró el 25 de octubre y estará disponible al público hasta el 7 de noviembre
Al Dia

Ultiman la estatua monumental del Papa León XIV en Perú

Una estatua de cinco metros de altura y media tonelada de peso del papa León XIV recibe los últimos preparativos para ser inaugurada en los próximos días en la ciudad peruana de Chiclayo
Al Dia

Karla Moronta le dedicó el triunfo a su abuela

Durante el evento en el Teatro Niños Cantores, la abuela de Karla Moronta captó la atención al mostrar su apoyo desde tempranas horas, visiblemente emocionada, con una fotografía de su nieta y maracas en mano.
Entretenimiento

Iniciaron las actividades oficiales del Miss Universo en Tailandia

Más de cien candidatas se dieron cita este domingo en un lujoso hotel de Bangkok, para sus registros como concursantes y una primera sesión fotográfica, actividades que continuarán el lunes y que dan inicio oficial a una agenda que culminará el 21 de noviembre

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025