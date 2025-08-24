“Yo me alisté porque amo a mi patria”: Maduro celebra jornada de alistamiento como un éxito nacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó como “exitosa” la primera jornada de alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana, en la que participaron reservistas y ciudadanos civiles con el objetivo de fortalecer la defensa del país frente a lo que calificó como “ataques imperialistas”.

Durante una intervención telefónica transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario señaló que la actividad representa una reorganización dinámica de las fuerzas populares, militares y policiales dentro del sistema defensivo nacional. “Ha sido un éxito total para garantizar la paz, la soberanía y la integridad territorial”, afirmó.

Maduro aseguró que la convocatoria movilizó a ciudadanos en todo el país, quienes acudieron a las Plazas Bolívar de sus municipios para formalizar el alistamiento. La jornada continuará el domingo 24 de agosto.

“Yo me alisté porque amo a mi patria. Alístate tú también, junto a tu familia y tu comunidad. Quien no defiende a su patria y a su familia, no puede defenderse a sí mismo”, expresó el jefe de Estado.

La actividad fue convocada el pasado 21 de agosto como parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz, Simón Bolívar, en respuesta a recientes medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

Noticia al Día / VTV