12 de octubre: Conmemorando la resistencia de los pueblos indígenas

El Día de la Resistencia Indígena, que se conmemora el 12 de octubre en Venezuela, es una fecha significativa en la que se recuerda la resistencia de los pueblos indígenas frente a la colonización y la opresión.

Esta jornada no solo marca el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, sino que también simboliza el inicio de un largo proceso de lucha por la supervivencia cultural, social y política de las comunidades originarias.

La conmemoración del Día de la Resistencia Indígena busca visibilizar las injusticias históricas que han enfrentado los pueblos indígenas, así como sus esfuerzos por preservar sus tradiciones, lenguas y territorios.

A través de diversas actividades, como talleres, exposiciones, y eventos artísticos, se promueve el reconocimiento de la riqueza cultural que aportan estas comunidades a la sociedad. Además, este día invita a la reflexión sobre la importancia de la diversidad y el respeto por los derechos humanos.

Es un momento para escuchar las voces de los pueblos indígenas, quienes continúan luchando por su autonomía y por el reconocimiento de sus derechos en un mundo que a menudo ignora sus necesidades y aspiraciones.

El Día de la Resistencia Indígena es una oportunidad para celebrar la resiliencia de los pueblos originarios y para abogar por un futuro en el que se reconozcan y respeten sus derechos y su dignidad.

Es un llamado a la acción para construir sociedades más justas e inclusivas, donde la diversidad cultural sea valorada y protegida.

Foto: Oriana Reyes

