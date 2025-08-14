Anuncian cierre parcial del Puente sobre el Lago de Maracaibo este jueves 14-Ago

A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Transporte se informó a la población y usuarios del Puente General en Jefe Rafael Urdaneta sobre el cierre parcial en sentido Maracaibo-Costa Oriental del Lago a la altura de la pila 24, Sur-Oeste, para hoy jueves 14 de agosto.

Este cierre se ejecutará entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m. de este jueves, motivado al inicio de las operaciones para el reemplazo de los cables de acero de la estructura el Puente sobre el Lago.

El organismo gubernamental insta a los conductores a tomar las debidas precauciones ante las labores de mantenimiento que serán ejecutadas por la Empresa para la Infraestructura Ferroviaria Latinoamericana (Ferralosa).

