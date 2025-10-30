Miércoles 29 de octubre de 2025
Principal

Cabello: Este miércoles se incautó al narcotráfico 1.600 litros de acetona y 800 litros de resina

La información fue ofrecida durante la emisión número 549 del programa “Con el Mazo Dando”, donde Cabello destacó que el hallazgo forma parte de los esfuerzos del Gobierno nacional por desmantelar el tren logístico de grupos narcotraficantes que operan en el país

Por Andrea Guerrero

Cabello: Este miércoles se incautó al narcotráfico 1.600 litros de acetona y 800 litros de resina
Foto: VTV
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, informó este miércoles sobre la incautación de 1.600 litros de acetona y 800 litros de resina, materiales presuntamente destinados a la fabricación de sustancias ilícitas. Los insumos fueron detectados camuflados en cargas comerciales durante un operativo de seguridad.

La información fue ofrecida durante la emisión número 549 del programa “Con el Mazo Dando”, donde Cabello destacó que el hallazgo forma parte de los esfuerzos del Gobierno nacional por desmantelar el tren logístico de grupos narcotraficantes que operan en el país.

“Lo que más le ha golpeado a ellos es el tren logístico que nosotros le hemos venido desmantelando”, afirmó el vicepresidente, al referirse a las acciones coordinadas entre cuerpos de seguridad e inteligencia.

Cabello reiteró que estos golpes afectan directamente la operatividad de las organizaciones delictivas, al interrumpir el acceso a insumos clave para sus actividades.

“Cuando se les dan esos golpes se quedan sin los elementos para trabajar. El tren logístico se lo hemos destrozado”, agregó.

Las autoridades no precisaron el lugar exacto de la incautación ni los detalles del procedimiento, pero aseguraron que se mantienen activos los operativos de control y fiscalización en puertos, carreteras y zonas fronterizas.

El Gobierno nacional ha reiterado su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, mediante el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, la cooperación internacional y la articulación entre cuerpos policiales, militares y comunitarios.

Noticia al Día / Con el Mazo Dando

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cabello: Este miércoles se incautó al narcotráfico 1.600 litros de acetona y 800 litros de resina

Cabello: Este miércoles se incautó al narcotráfico 1.600 litros de acetona y 800 litros de resina

Noches de Gaitas: Talento infantil en la Fonoplatea de los Éxitos

Noches de Gaitas: Talento infantil en la Fonoplatea de los Éxitos

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Noticias Relacionadas

Ciencia

El cometa 3I/ATLAS no impactará la Tierra este 30 de octubre, pero se acercará al Sol en un evento astronómico sin precedentes, según la Nasa

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema de sondeo ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Río Hurtado, Chile, y ha sido clasificado como un objeto interestelar, es decir, proveniente de fuera del sistema solar. Es el tercer cuerpo de este tipo detectado por la comunidad científica, luego de los casos de ‘Oumuamua y el cometa Borisov
Sucesos

Preso hampón por hurtar lámparas en el monumento a San José Gregorio Hernández en 5 de Julio

Las acciones se iniciaron tras recibir denuncias sobre el hurto de un reflector que iluminaba el Monumento del Santo José Gregorio Hernández en la avenida 15 Delicias con calle 77 (5 de Julio).

Sucesos

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Con el corazón destrozado y el dolor que solo una madre puede comprender, la señora Alba Lilian Londoño, se dirige de manera pública y urgente al fiscal General de la República, Tarek William Saab, implorando justicia

Sucesos

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Luego de una búsqueda en las inmediaciones, los agentes localizaron al sospechoso en el techo de la vivienda mencionada

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025