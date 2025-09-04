Cabello sobre anuncio de ataque a embarcación con drogas: Es un show para justificar la agresión

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció este miércoles 3 de septiembre un supuesto plan orquestado por la oposición venezolana, el Gobierno de Guyana y Estados Unidos para fabricar un “falso positivo” en el mar Caribe con el fin de responsabilizar a Venezuela de ser tránsito del flagelo del narcotráfico y fraguar una agresión contra el país.

"Es un show para justificar la agresión contra el pueblo venezolano”, dijo indicando que el plan es introducir estupefacientes en una nave petrolera en el Caribe, atribuir falsamente la carga a tripulantes venezolanos y difundir el hallazgo como pretexto para “agredir” al país.

Asimismo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), calificó de contradictoria la versión de Estados Unidos sobre un supuesto ataque a una embarcación venezolana en el mar Caribe. "No saben si es el Cartel de los Soles o el Tren de Aragua".

Por su parte, culpó directamente a Marco Rubio de buscar incriminar a Venezuela mediante la siembra de drogas en un buque petrolero.

Diosdado Cabello retó a Marco Rubio a demostrar con pruebas que el ataque a la embarcación en el Caribe fue real. – @AlbertoRodNews pic.twitter.com/QG1m9mBLkV — Reporte Ya (@ReporteYa) September 4, 2025

Noticia al Día / Globovisión