Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos

La Corte Suprema estadounidense autorizó el viernes 3 de octubre al gobierno de Donald Trump a revocar el estatus de protección temporal (TPS) que mantenía a unos 350.000 venezolanos a salvo de la deportación.
El alto tribunal confirma así una decisión que había tomado en mayo y revoca nuevamente una decisión de un tribunal federal de California (oeste), que falló sobre este caso en septiembre.
La administración Trump ha avanzado para cancelar varias protecciones de permanencia temporal que han permitido que inmigrantes permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos.
El tribunal californiano había prohibido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocar el TPS que da amparo a alrededor de 350.000 venezolanos.
El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, y se concedía a los inmigrantes cuya seguridad no estaba garantizada si regresan a su país debido a conflictos, desastres naturales u otras condiciones "extraordinarias".
Noticia al Día / Diario Las Américas