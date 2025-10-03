Viernes 03 de octubre de 2025
Política

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos

El tribunal californiano había prohibido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocar el TPS que da amparo a alrededor de 350.000 venezolanos

Por Christian Coronel

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Corte Suprema estadounidense autorizó el viernes 3 de octubre al gobierno de Donald Trump a revocar el estatus de protección temporal (TPS) que mantenía a unos 350.000 venezolanos a salvo de la deportación.

El alto tribunal confirma así una decisión que había tomado en mayo y revoca nuevamente una decisión de un tribunal federal de California (oeste), que falló sobre este caso en septiembre.

La administración Trump ha avanzado para cancelar varias protecciones de permanencia temporal que han permitido que inmigrantes permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos.

El tribunal californiano había prohibido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocar el TPS que da amparo a alrededor de 350.000 venezolanos.

El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, y se concedía a los inmigrantes cuya seguridad no estaba garantizada si regresan a su país debido a conflictos, desastres naturales u otras condiciones "extraordinarias".

Noticia al Día / Diario Las Américas

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Mataron a una detective del CICPC en La Concepción

Mataron a una detective del CICPC en La Concepción

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

Ricardo Montes de Oca extiende su dominio continental en el salto con pértiga

Ricardo Montes de Oca extiende su dominio continental en el salto con pértiga

Los Mets reestructuran cuerpo técnico que acompañó a Carlos Mendoza

Los Mets reestructuran cuerpo técnico que acompañó a Carlos Mendoza

IMDEP impulsa eliminatorias de Beisbol 5 en la parroquia Francisco Ochoa

IMDEP impulsa eliminatorias de Beisbol 5 en la parroquia Francisco Ochoa

El nombre de Tostadas El 25 (Vinicio Díaz)

El nombre de Tostadas El 25 (Vinicio Díaz)

Murió en Barquisimeto la enfermera quemada por su pareja en Yaracuy

Murió en Barquisimeto la enfermera quemada por su pareja en Yaracuy

Herida pareja de casados en fuerte accidente de tránsito en la vía Palito Blanco

Herida pareja de casados en fuerte accidente de tránsito en la vía Palito Blanco

Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video

Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video

Telasco Segovia posó con el nuevo balón oficial del Mundial

Telasco Segovia posó con el nuevo balón oficial del Mundial

¿Sabes qué es una pérfida?

¿Sabes qué es una pérfida?

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Noticias Relacionadas

Al Dia

Un rayo impactó un transformador diagonal al CDI de la cancha techada de Integración Comunal: También hay casas inundadas por la lluvia

La incesante lluvia de esta noche también afectó varias casas, las cuales sufrieron inundaciones
Internacionales

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

La decisión fue anunciada mediante un memorándum dirigido a directores de las centros educativos, direcciones departamentales y personal administrativo de todo el país, suscrito por Trigueros
Internacionales

Europa: Miles de personas protestan contra intercepción de la flotilla

Las banderas palestinas acompañaron a los manifestantes, que pidieron el fin del "asedio" de Israel a la Franja de Gaza
Nacionales

Cancillería condena presencia de aviones de combate estadounidenses en espacio aéreo nacional

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció más temprano que cazas estadounidenses se habían "atrevido a acercarse" a costas del país

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025