Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspensión de acuerdos gasíferos

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en rueda de prensa de este lunes 27 de octubre, ofreció otros detalles sobre el impase con Trinidad Y Tobago y denunció la actitud hostil de este país contra Venezuela.

Rodríguez agregó que el Gobierno de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, pretende deslindarse de la Caricom por lo que denuncian y proponen al presidente Nicolás Maduro suspender los acuerdos de hidrocarburos y gasíferos.

La vicepresidenta ejecutiva de la República a través de un comunicado publicado el domingo 26 de octubre en sus redes sociales denunció una provocación militar por parte de Trinidad y Tobago en coordinación con el imperio norteamericano, a través de la CIA, «para instalar una guerra en el Caribe».

«La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la peligrosa realización de ‘ejercicios militares’ por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago entre el 26 y 30 del presente mes, bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur de los Estados Unidos, acción que constituye una provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza a la paz del Caribe», refiere el texto.

El Ejecutivo nacional informó sobre la captura de un grupo mercenario con información directa de la agencia de inteligencia estadounidense (CIA), la cual permitió determinar que está en curso un ataque de falsa bandera para generar un enfrentamiento militar completo contra nuestro país.