Lunes 27 de octubre de 2025
Nacionales

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspensión de acuerdos gasíferos

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en rueda de prensa de este lunes 27 de octubre, ofreció otros detalles…

Por Ernestina García

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspensión de acuerdos gasíferos
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en rueda de prensa de este lunes 27 de octubre, ofreció otros detalles sobre el impase con Trinidad Y Tobago y denunció la actitud hostil de este país contra Venezuela.

Rodríguez agregó que el Gobierno de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, pretende deslindarse de la Caricom por lo que denuncian y proponen al presidente Nicolás Maduro suspender los acuerdos de hidrocarburos y gasíferos.

La vicepresidenta ejecutiva de la República a través de un comunicado publicado el domingo 26 de octubre en sus redes sociales denunció una provocación militar por parte de Trinidad y Tobago en coordinación con el imperio norteamericano, a través de la CIA, «para instalar una guerra en el Caribe».

«La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la peligrosa realización de ‘ejercicios militares’ por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago entre el 26 y 30 del presente mes, bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur de los Estados Unidos, acción que constituye una provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza a la paz del Caribe», refiere el texto.

El Ejecutivo nacional informó sobre la captura de un grupo mercenario con información directa de la agencia de inteligencia estadounidense (CIA), la cual permitió determinar que está en curso un ataque de falsa bandera para generar un enfrentamiento militar completo contra nuestro país.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspensión de acuerdos gasíferos

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspensión de acuerdos gasíferos

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Noticias Relacionadas

Al Dia

Perro Mucuchíes a punto de ser reconocido raza internacional

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció que el perro Mucuchíes, considerado la primera raza canina venezolana pura,…
Al Dia

El café venezolano brilla en el ranking ‘South America’s 100 Best Coffee Shops 2025’: El proyecto de la ex Miss Amanda Dudamel se ubicó en el Top 5

Durante la Cafés de Colombia Expo 2025, celebrada en Bogotá, se dio a conocer un listado que evaluó más de mil 800 establecimientos y reconoció a ocho cafeterías venezolanas.

Al Dia

VenApp activó nuevas categorías para reportar ‘Fake News’, avistamiento de drones, manifestaciones violentas, entre otros

El presidente Nicolás Maduro pidió desarrollar una herramienta dentro de VenApp para que los ciudadanos reporten "todo lo que ven, todo lo que oyen", las 24 horas del día, con participación de la FANB, las milicias comunales y las Bases Populares de Defensa Integral.

Al Dia

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

El Saime detalló a través de sus redes sociales todo el proceso para la solicitud y emisión del pasaporte en sus dos modalidades, ordinario y habilitado. Los usuarios podrán elegir por cuál de las dos opciones irse


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025