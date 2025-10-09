Delcy Rodríguez denunció que "Estados Unidos busca apoderarse del gas del Caribe"

En una videoconferencia durante el marco del Foro Internacional del Gas de San Petersburgo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez denunció que "Estados Unidos busca apoderarse de los hidrocarburos del planeta para mantener su dominio hegemónico frente a un nuevo orden mundial en el que los países BRICS están tomando la delantera”.

La funcionaria además contextualizó las tensiones actuales desde una perspectiva energética, argumentando que el conflicto en Ucrania y el expansionismo de la OTAN tienen un propósito económico evidente: desplazar a Rusia del mercado europeo de gas.

Este análisis invita a considerar cómo los recursos energéticos son un motor detrás de las dinámicas de poder en el escenario global.

Noticia al Día