Delcy Rodríguez revisó los progresos del Plan de Producción de Petróleo y Gas 2025

La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, encabezó este martes una reunión estratégica con la junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para evaluar los progresos del Plan de Producción de Petróleo y Gas 2025.

Según un comunicado en redes sociales de PDVSA, el objetivo de este encuentro fue avanzar en la plena recuperación de la industria petrolera y gasífera del país, así como consolidar este sector clave.

Durante la reunión, también se discutieron nuevos esquemas de negocio con inversionistas tanto nacionales como extranjeros.

Esta jornada tiene como meta fortalecer la industria del crudo venezolano y trabajar hacia la independencia energética del país.

Noticia al Día