Miércoles 10 de septiembre de 2025
Internacionales

El índice mundial de niños con obesidad supera por primera vez al de desnutrición

Estudio de Unicef señala un aproximado de 391 millones de niños con obesidad, lo que la posiciona como el desorden de malnutrición más común en el mundo.

Por Pasante1

Foto: Cortesía.
La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, ha reportado que por primera vez en la historia, el índice de obesidad infantil y adolescente supera ampliamente al de desnutrición. Esto se basa en un amplio estudio que abarca a más de 190 países.

El informe refleja que uno de cada diez niños de entre 5 y 19 años vive con obesidad, lo que equivale a 188 millones de niños y adolescentes con síntomas de obesidad.

Foto: Cortesía.

En el documento, se da a conocer que desde el año 2000, el índice de desnutrición disminuyó de casi el 13% al 9.4%, mientras que el índice de obesidad se disparó de un 3% a un 9.4%, superando a la desnutrición en todas las regiones del mundo, a excepción de África Subsahariana y Asia Meridional.

El estudio estima un aproximado de 391 millones de niños con obesidad, lo que la posiciona como el desorden de malnutrición más común en el mundo. "En muchos países, observamos la doble carga de la malnutrición: el retraso en el crecimiento y la obesidad", señala Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef, como consecuencia de esta situación.

Lee también: Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

El panorama Latinoamericano

América Latina se convierte en una de las tres regiones más afectadas por el sobrepeso, con el mayor registro de prevalencia desde el año 2000, seguida por Medio Oriente y América del Norte.

Para el año 2000, se registraron 34 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años con sobrepeso y obesidad. En la actualidad, la cifra ascendió a 56 millones de niños, distribuidos de la siguiente manera: 20 millones de niños de entre 5 y 9 años (39%), 20 millones de niños de entre 10 y 14 años (20%) y 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años (16%).

Unicef alerta que América Latina supera promedio mundial de sobrepeso infantil | SELA
Foto: Cortesía.

Este fenómeno se ha visualizado en la mayoría de los países de Latinoamérica, aunque varía considerablemente entre un país y otro. En Chile, el índice de jóvenes con sobrepeso es del 58%, mientras que en Guatemala es del 23%.

El informe presentado por Unicef no proporciona datos específicos de todos los países, pero hace la comparativa entre el aumento de casos con relación al año 2000, donde Chile, con un 27% de crecimiento, supera a Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, con un 21%.

El documento también presenta evidencia de que en países con ingresos superiores en la región, como Brasil y México, los casos de sobrepeso y obesidad se concentran en los estratos socioeconómicos más bajos, en las áreas de alta densidad de puestos de comida rápida o las popularmente llamadas ‘calles del hambre’. Unicef afirma que la gran variedad de comida chatarra y la poca disponibilidad de comida saludable agravan la situación.

Foto: Cortesía.

"La obesidad es un problema cada vez más alarmante que puede tener consecuencias negativas para la salud y el desarrollo de la infancia", expresó la directora ejecutiva de Unicef.

Posibles causas

Las investigaciones realizadas apuntan directamente a los alimentos y bebidas ultraprocesados como responsables de la obesidad infantil, ya que el estudio señala que estos productos representan al menos una tercera parte de la ingesta calórica total de los niños y adolescentes en Argentina, Chile y México.

Obesidad infantil: ¿Cómo prevenirla? | Bunis.org
Foto: Cortesía.

El estudio señala que, en América Latina, los adolescentes de 15 a 19 años consumen más refrescos (55%), alimentos o bebidas azucaradas (83%) y alimentos procesados salados (38%), solo por detrás de Europa Oriental y Asia Central.

"Los alimentos ultraprocesados están desplazando cada vez más el consumo de fruta, verdura y proteínas, en un periodo de la vida en el que la nutrición es esencial para el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la salud mental de las niñas y niños", señala Catherine Russell.

Reyhans Quiroz

Noticia al Día / BBC / Unicef

Temas:

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Sedemat inicia operativo de fiscalización publicitaria en Maracaibo para sincerar datos tributarios

Sedemat inicia operativo de fiscalización publicitaria en Maracaibo para sincerar datos tributarios

Disparan al activista político Charlie Kirk en el cuello durante un evento en EEUU

El supuesto atacante de Charlie Kirk ha sido detenido

"El eco de un clamor: Magaly y sus hijos piden ayuda para una vida digna"

En un rincón olvidado por la fortuna, donde la vida parece haberse detenido, Magaly Sánchez madre de 70 años de edad niega quedarse en cama. Cada día se enfrenta a una realidad desgarradora que arrasa con su espíritu. Madre de dos hijos, Evis y Yeliza, su hogar es un reflejo de su lucha: un lugar donde las paredes, desgastadas y húmedas, cuentan historias de dolor y resistencia. Las lluvias han hecho del techo un laberinto de alambres; cada gota que cae es un recordatorio de la tormenta que vive su familia.
Trump denuncia la violación del espacio aéreo de Polonia con drones de Rusia

El Gobierno polaco calificó esta intrusión como "un acto de agresión" mientras que Rusia negó "tener intenciones de atacar Polonia"

La Nasa afirma haber descubierto "posibles signos de vida" en el pasado en Marte

En rueda de prensa, Nicola Fox, administradora asociada a la dirección de Misiones Científicas detalló que: "Es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua"

