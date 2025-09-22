Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Cinco trabajadores del aseo urbano fueron los afectados en el choque ocurrido la mañana de este lunes 22 de septiembre, en la vía al aeropuerto de Maracaibo, en Zulia.

El fuerte impacto dejó sin vida a dos hombres, mientras que los otros tres resultaron heridos. Las víctimas fatales quedaron identificadas como, Elvis Parra y Edwin Palencia, así lo dieron a conocer fuentes extraoficiales para Noticia al Día.

Se conoció que los lesionados fueron llevados al Hospital General del Sur, para su atención médica. Uno de ellos, de 20 años de edad, pero cuya identidad se desconoce, se encuentra grave. Sus familiares fueron notificados del accidente y de inmediato se trasladaron hasta el referido centro de salud. Allí, lloraban desconsolados al verlo bajar de la ambulancia.

Comenzaban su faena

Presuntamente, los cinco trabajadores del aseo urbano se encontraban en la acera para comenzar su jornada laboral, cuando el conductor del Aveo azul, quien se dirigía con sentido hacia Maracaibo, perdió el control y los impactó.

Un funcionario del Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), presenció el choque y corrió para auxiliar a los trabajadores; sin embargo, en el trayecto se lesionó una pierna y fue llevado a un centro asistencial.

El carro quedó dentro de la isla y con ello las víctimas que murieron en el sitio. Al parecer, el chofer no sufrió mayores lesiones y fue llevado a un comando policial de la región.

En el lugar quedaron tiradas las botas de los trabajadores, una franela y partes del automotor involucrado, quedando en evidencia los rastros de este impactante accidente vial.

