Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Escuela de Comunicación Social de LUZ: Después de 66 años el talento periodístico sigue floreciendo

La Universidad del Zulia (LUZ) se ubica entre las mejores universidades de América Latina y el Caribe según el ranking QS 2025

Por Javier Sanchez

Escuela de Comunicación Social de LUZ: Después de 66 años el talento periodístico sigue floreciendo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En Venezuela, varias instituciones académicas han sido históricamente consideradas semilleros de excelentes periodistas, especialmente la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad del Zulia, esta úlltima al cumplir 66 años de fundada, continúa formando el talento periodístico que existe en el país y fuera de el.

La Escuela de Periodismo de la Universidad del Zulia (LUZ) nació el 24 de octubre de 1959, hace 66 años cuando surgió la Facultad de Humanidades de esa Casa de Estudios, e inició su actividad con una estructura experimental hasta que en 1962-1963 se organizó en cuatro departamentos y arrancó como un principal semillero para la formación de esta importante profesion.
‎.
‎Se inauguró la Escuela de Periodismo (que luego pasaría a llamarse Escuela de Comunicación Social) junto con la Facultad e inició sus actividades con una estructura experimental que se mantuvo hasta 1961.

‎La Facultad de Humanidades y Educación se creó oficialmente el 24 de octubre de 1959, durante el período rectoral del Dr. Antonio Borjas Romero, en el contexto de la restauración democrática de Venezuela, según reseña en su trabajo de grado la licnciada María Rincón sobre el nacimiento de la escuela de periodismo de LUZ una de las de mayor reconocimiento de Latinoamérica.

A raíz de la transformación curricular ocurrida en 1970 la Escuela vuelve a modificar su estructura, en esta oportunidad se crearon las menciones: Periodismo Impreso, Periodismo Audiovisual, Técnica Gráfica, Publicidad y Relaciones Públicas e Investigación de la Comunicación Social. Cada una administrada por un Departamento.

Desde 1985 la estructura de la Escuela de Comunicación Social ha quedado conformada por tres menciones: Periodismo Audiovisual, Periodismo Impreso y Publicidad y Relaciones Públicas, cada una mantiene un departamento y ninguna ha creado área de especialización. Fue inaugurada junto con la Facultad de Humanidades y Educación el 24 de octubre de 1959 e inició sus actividades con una estructura experimental, las cátedras estaban repartidas por años.

‎‎
‎A lo largo de su historia, LUZ ha sido cuna de figuras relevantes en el ámbito periodístico, tanto en Venezuela como en otros países . ‎Otras universidades latinoamericanas como la UNAM en México o la UBA en Argentina también son consideradas centros de excelencia en periodismo en la región.

‎La historia del periodismo en la región del Zulia está ligada a la formación de profesionales, con figuras históricas que ayudaron a formar a las nuevas generaciones.

De reconocida trayectoria

La Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia (LUZ) es parte de una de las universidades venezolanas más grandes e importantes, que a su vez ha sido reconocida en el ranking de las mejores de América Latina y el Caribe 2025 por QS World University Rankings.

Si bien el reconocimiento es para la universidad en su conjunto, esto respalda la calidad académica general de sus facultades, incluida la de Comunicación Social.

Profesores de prestigio

La profesora Emérito de la Universidad del Zulia, Isis Bracho, en contacto con Noticia al Día desde el exterior dijo en breve conversación: "Tuve el honor de poder formarme en la escuela de LUZ como Periodista, egresada en el año de 1970, con las enseñanzas , experiencias de destacados docentes de reconocida trayectoria profesional en el Zulia , en Venezuela, entre otros Sergio Antillano, Ignacio de La Cruz, Sergio Fachi, Marta Colomina".

Agregó: "ingesar como docente , en 1985 en la misma escuela fue un honor. Ya como Escuela de Comunicación Social logré seguir la formación como Magister en Ciencias de la Comunicación, experta en discurso político y otras especializaciones propias de la docencia".

Siento un gran regocijo, el haber sido parte de la formación de comunicadores sociales que hoy en día se han destacado en distintas especializaciones. Me uno con alegría y regocijo a esa hermosa celebracion de 66 años de una reconocida y excelente formación a un sin números de egresados en cada una de sus áreas", agregó.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Marabinos “jalan el día” para ver a la Chinita este sábado: la Bajada ya se siente en el corazón de la ciudad

Marabinos “jalan el día” para ver a la Chinita este sábado: la Bajada ya se siente en el corazón de la ciudad

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar "impacto de las tareas escolares"

Noticias Relacionadas

Al Dia

La nueva generación de talento zuliano se levanta con Melodía Empedraera

Nacidos de la voluntad de los propios jóvenes que deseaban presentarse en festivales, y gracias a la ayuda de sus instructores, la agrupación Melodía Empedraera busca ganar Maracaibo Elige la Gaita del Año.
Al Dia

La nueva generación de talento zuliano se levanta con Melodía Empedraera

Nacidos de la voluntad de los propios jóvenes que deseaban presentarse en festivales, y gracias a la ayuda de sus instructores, la agrupación Melodía Empedraera busca ganar Maracaibo Elige la Gaita del Año.
Al Dia

Rescatan a "Gorda", la perrita maltratada en Ciudadela Faría

La denuncia del maltrato fue reseñada por nuestro medio de comunicación, donde se evidenciaban las graves condiciones en las que mantenían a la perrita llamada Gorda
Farándula

Los marabinos y visitantes tendrán las mejores fiestas y atracciones en la edición 59 en honor a la Chinita

Son días de fiesta y alegría en honor a la Virgen de la Chinita.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025