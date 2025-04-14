Este lunes 14 de abril, se dio a conocer la lista de los aspirantes a diputados de la Asamblea Nacional que militan en los partidos políticos de oposición venezolana, para las elecciones del domingo 25 de mayo.
Lee también: Charles Hernández: "A partir de hoy paso a las filas del Psuv"
Los dirigentes Henrique Capriles y Luis Emilio Rondón encabezan la lista:
1 HENRIQUE CAPRILES RADONSKI
2 LUIS EMILIO RONDON HERNANDEZ
3 IVAN STALIN GONZALEZ MONTAÑO
4 TOMAS IGNACIO GUANIPA VILLALOBOS
5 HENRI JOSE FALCON FUENTES
6 PABLO MARTIN PEREZ ALVAREZ
7 FELIPE ELIAS MUJICA HERNANDEZ
8 LUIS GERMAN FLORIDO BARRETO
9 HILDA RUBI GONZALEZ CASIQUE
10 AMELIA GERALDINE BELISARIO SOCORRO
11 JULIO CESAR REYES
12 GISELLE PAOLA ROMAN RODRIGUEZ
13 ANGEL ANTONIO MEDINA DEVIS
14 DIANA CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ
15 JOSE ANTONIO MENDOZA RIVAS
16 RAFAEL ENRIQUE HERNANDEZ ANDREU
17 FRANCISCO OSWALDO PEREZ INFANTE
18 CORINA LUCY RIVERO TORRES
19 RICHARD ANTONIO CASANOVA SALAMA
20 ANAIS DE LOS ANGELES PLAZA IZQUIERDO
21 GABRIEL GREGORIO VALLENILLA BAEZ
22 CARLOS DANIEL ZAPATA SANCHEZ
23 LUZMARY DEL CARMEN PEREZ CEDEÑO
24 PAUL ORLANDO CAMARGO MURILLO
25 FELIPE RAFAEL PACHECO PACHECO
26 ALIRIO JOSUE SANCHEZ MENESES
27 JOSE RAFAEL HERNANDEZ PEREZ
28 ATILIO DE JESUS SANCHEZ LEONARDIZ
29 DANIHEN ALEJANDRO FALCON DIAZ
30 MANUEL YGNACIO CARRILLO DE LEON
31 RICHARD LEONARDO GAMEZ SILVA
32 JESUS AMADO JIMENEZ VILCHEZ
33 ELIONET ENRIQUE GANDO NEGRETTE
34 MARIO AGUSTIN DUM
35 AIDA JOSEFINA DIAZ LEMO
36 LENIN STARLYN CASTELLANO SIMANCAS
37 ANDRES IGNACIO SILVA AYALA
38 GERMAN CRISTOBAL JIMENEZ MARQUEZ
39 FRANKLIN EMMANUEL PICCONE SANABRIA
40 ROBERTO JESUS RODRIGUES FERNANDEZ
41 ALEXIS ANTONIO ALGARRA SUAREZ
42 KATY JOSEFINA SILVA
43 CARMEN BEATRIZ PAEZ HERNANDEZ
44 VANESSA CAROLINA RODRIGUEZ LUPO
45 GREYVI OLIVIER VERA GUEVARA
46 EIMARY JANETH SANCHEZ LEONARDIZ
47 ELBA RUBIA ATENCIO AÑEZ
48 JUAN MIGUEL MALAVER LEMUS
49 DELIA EMILIA RODRIGUEZ RAMOS
50 VANESSA MARIA GABRIELA TAYSSOUN ROMERO
51 MELVIS LUIS HUMBRIA
52 OLIVA DEL CARMEN TORRES DE MORENO
53 PATRICIA DEL CARMEN JOSEFINA RODRIGUEZ DE LABRADOR
54 DAYANA ESMERALDA MORENO HERNANDEZ
55 GABRIELA ESMERALDA VALLENILLA MORENO
56 MAKLIN JOSELIN CISNEROS TOVAR
57 MARIANGEL VIRGINIA SANCHEZ ANTAL
58 CANDIDA ROSA ANGEL RUBIO
59 ROMELIA MARIA ACOSTA GUEVARA
60 MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTILLO
61 JOSELI NAZARETH PAEZ HERNANDEZ
62 ANNA PAOLA POGGIOLI CHACON
Noticia al Día/Comunicado